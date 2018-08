Die Anlage von Uwe Binder ist seit Jahrzehnten Ausflugsziel für Familien. Und das soll auch künftig so bleiben, sagt der Inhaber.

Neviges. „Dorthin musst du schlagen, dann kommst du um das Hindernis.“ Marius Gach zeigt seiner Tochter Emilia, wie sie den kleinen Kunststoffball ins Loch bringen kann. Der Wülfrather kommt gerne mit seiner Familie zur Minigolfanlage am Hardenberger Schloss. „Wenn das Wetter mitspielt sind wir öfters hier, es macht einfach Spaß und man entwickelt einen gewissen Ehrgeiz.“

Seit mehr als 50 Jahren sind die 18 Minigolfbahnen Anlaufstelle für alle, die in lockerer Atmosphäre ihr Geschick im Umgang mit Schläger und Ball ausprobieren wollen. „Vorher war das eine wilde Müllkippe“, erinnert Uwe Binder an den Zustand des Geländes, das sein Vater „urbar“ gemacht hat. „In den 60er Jahren wurde die Asbrucher Straße ausgebaut, 35 Radlader mit Mutterboden von dort wurden hier verteilt. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Miniaturgolfgesellschaft wurden die Bahnen angelegt.“

Martin und Sigrid Binder, die Eltern des heutigen Inhabers der Anlage, hatten immer schon den Drang, sich selbstständig zu machen. „Auf einer Reise mit dem Sängerkreis entdeckten sie in Baden-Baden eine solche Minigolfbahn, so was wollten sie in Neviges verwirklichen. „Doch der damalige Stadtdirektors Hillebrand wollte nicht, dass der Verwaltungsangestellte und Hausmeister im Rathaus das umsetzt“, sagt Uwe Binder. „Vielleicht lag es daran, dass meine Mutter die Ratsmitglieder bei den Sitzungen immer mit Getränken und Häppchen versorgte, jedenfalls stimmte der Rat zu.“

Seit Mai 1967 rollten die Bälle, alles war noch ein bisschen karg, es gab nur sechs weiße Bänke, keine Restauration. „Als meine Mutter mit einer Bekannten Kaffee trank, kam eine entsprechende Nachfrage aus dem Publikum. So nach und nach ist in den siebziger Jahren die Restauration gewachsen. Es kommen auch Spaziergänger nur auf eine Tasse Kaffee und einer Waffel vorbei, ohne zu spielen.“

Die liebevolle gepflegte Minigolfanlage ist nach über einem halben Jahrhundert vom Schloss nicht mehr wegzudenken. Das soll auch nach dem Willen von Uwe Binder aus so bleiben. „2013 haben wir den Pachtvertrag mit der Stadt Velbert um zehn Jahre verlängert mit einer Option um weitere fünf Jahre. Egal, wie das neue Nutzungskonzept des Schlosses aussieht, die Minigolfanlage gehört dazu und ist alt eingesessen“, findet der Unternehmer, der daran erinnert, dass es mal Überlegungen gab, auf dem Gelände ein Hotel zu bauen.

Was viele Besucher kaum wahrnehmen, ist die Tatsache, dass mit der Errichtung der Anlage am Schloss das kleine Neviges in Spitze des internationalen Minigolfsports aufstieg. Aktuell ist die erste Mannschaft des BGS Hardenberg-Pötter wieder Deutscher Meister und nimmt am Europacup in Portugal als eine der Top-Teams teil.

Mit Walter und Wolfgang Erlbruch hat der Verein weltbekannte Spitzenspieler hervorgebracht, Alexander Geist ist derzeit der Weltranglistenerste im Bahnengolf. „Unser Bundesligisten trainieren fast jeden Tag, sind daneben aber sportlich breit engagiert, zum Beispiel mit Laufen oder Tischtennis. Den Ausgleich braucht man auch, denn sonst würde man einen Zwölf-Stunden-Turniertag nicht durchstehen“, sagt Uwe Binder über den manchmal belächelten Sport.