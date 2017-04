MGV Sängerkreis tritt in der Kulturkirche auf

Ende April begrüßt der Chor zum Konzert in Ellenbeek einmal mehr die Sopranistin Emily Jane Dilewski.

Wülfrath. Nach seinem vielumjubelten Konzert in der französischen Partnerstadt Bondues setzt der MGV Sängerkreis Wülfrath seine Konzertreihe fort. Unter dem Motto „ Ich bin nur ein armer Wandergesell. . .“ aus der Operette „Vetter von Dingsda“ von Eduard Künneke, gastiert der Sängerkreis am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr in der evangelischen Kulturkirche Ellenbeek. Das Konzert unter der Leitung von Lothar Welzel, spannt an der Tiegenhöfer Straße 14 einen musikalischen Bogen von Schuberts Ode „An den Frühling“ über die Landerkennung von Grieg zum Matrosenchor aus „Der fliegende Holländer“, weiter zur West Side Story mit „I feel pretty“, wieder zurück zum Duett im „ Bettelstudenten“ bis hin zum „Der Vetter aus Dingsda“.

Sopranistin gibt erneut ein Gastspiel in der Kalkstadt

Solisten aus dem Chor mit ihrer stimmlichen Ausstrahlung bereichern das Programm. Der Sängerkreis freut sich besonders über das Gastspiel der Sopranistin Emily Jane Dilewski. Sie begeisterte bereits im Jahr 2014 das Publikum in Wülfrath beim Herbstkonzert des MGV in ihrer mit Bravour vorgetragenen Arie der „Puppe Olympia“ aus Hoffmanns Erzählungen und der „Christel von der Post“ aus dem Vogelhändler. Auch im Weihnachtkonzert des Chores im Jahr 2015 wusste Emily Jane Dilewski mit ihrer stimmlichen Ausdrucksstärke in der Kantate „In Nativitate Domini“ im Duett mit dem Countertenor Martin Wölfel zu überzeugen.

Eintrittskarten für das Konzert zum Preis von jeweils 13 Euro sind jetzt bei allen Mitgliedern des MGV Sängerkreises, bei Augenoptik Kotzenberg und bei der Goldschmiede Goldberg in der Fußgängerzone sowie bei Schlüters Genießertreff, Wilhelmstraße 131a erhältlich. HBA

www.mgv-wuelfrath.de

