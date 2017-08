Der Rückblick auf das Freundschaftssingen fällt überaus positiv aus.

Wülfrath. Sommerfest hat beim MGV Sängerkreis Wülfrath Tradition. Und die vor einigen Jahren entstandene Idee, gemeinschaftlich mit anderen Chören etwas auf die Beine zu stellen, ist auf dem besten Weg, ebenfalls zur Tradition zu werden. Für das gelungene Konzert am 1. Juli bedankt sich der MGV nun noch einmal bei allen Sponsoren, Helfern und Mitwirkenden herzlich. Durch ihren Beitrag wurde das Freundschaftssingen auf dem Gelände des Zeittunnels in Wülfrath wieder ein Erfolg. „Auf diesem Wege möchten wir uns ganz herzlich bei allen Sponsoren für die finanzielle Unterstützung bedanken“, sagt Jürgen Ahrweiler.

Neben dem MGV-Sängerkreis standen neun Chöre auf der Bühne

Einen Dank richtete er auch an die neun teilnehmenden Chöre, die dem Regenwetter getrotzt und das Publikum mit ihren Vorträgen begeistert haben. Neben dem MGV standen auf der Bühne die Chöre „Recanto“ (Velbert), die Männerchor-Gemeinschaft (Velbert), die Kinderchöre St. Joseph Wülfrath und St. Joseph Wülfrath Stimmbänd, der Frauenchor Silcher (Velbert), der Frauenchor „Musika 76“ (Heiligenhaus), der Frauenchor Neviges ’84, die Chorgemeinschaft Wülfrath Abteilung Deutsche Sänger sowie die Chorgemeinschaft Wülfrath Abteilung Young Voices.

Ein besonderer Dank geht an Frithjof Kuhlmann, der die Bühnen-und Soundtechnik auch unter widrigen Bedingungen im Griff hatte. Und ein Dankeschön gilt all den fleißigen und helfenden Händen im Hintergrund, ohne diese das Fest nicht so ein Erfolg geworden wäre.

Live zu erleben ist der Chor das nächste Mal bei den folgenden Gelegenheiten: am Sonntag, 8. Oktober, beim Gemeinschaftskonzert mit der Männerchorgemeinschaft Velbert in der Apostelkirche Velbert sowie am dritten Advent in der katholischen Pfarrkirche Sankt Josephin Wülfrath, gemeinsam mit dem Knabenchor der Chorakademie Dortmund. Red

Anzeige