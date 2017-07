Wülfrath. Am Donnerstagmorgen, gegen 8.35 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Mann aus Ennepetal, mit einem schwarzen BMW, über die innerörtliche und abschüssige Fahrbahn der Straße Fliethe in Wülfrath in Richtung Flandersbacher Straße. Nach Angaben der Polizei verlor er dabei auf der nassen Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin drehte sich der Wagen und prallte dabei in einen entgegenkommenden schwarzen VW Caddy, dessen 36-jähriger Fahrer aus Wülfrath in Richtung Meiersberger Straße fuhr.

Trotz ausgelöster Airbags wurden bei der frontalen Kollision der beiden Autos alle Wageninsassen schwer verletzt. Die beiden Fahrzeugführer sowie eine 19-jährige Beifahrerin im BMW und ein 27-jähriger Beifahrer im Caddy mussten mit Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden und dort zur ärztlichen Behandlung verbleiben. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden an den beiden PKW auf mindestens 10.000,- Euro.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs-, Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten wurde die Unfallstelle für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt. red

Anzeige