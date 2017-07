Velbert. In der Nacht zu Mittwoch, gegen 00.40 Uhr, betrat ein maskierter Mann eine Spielhalle an der Hohenzollernstraße in Velbert-Mitte. Nach Angaben der Polizei bedrohte der Unbekannte unter Vorhalt eines ca. 30 cm langen Messers mit schwarzem Griff eine 50-jährige Spielhallenaufsicht und forderte mit russisch klingendem Akzent die Herausgabe von Bargeld aus dem Kassenbereich. Er erbeutete Geldscheine im Wert von mehreren hundert Euro und verließ den Tatort zu Fuß in unbekannte Richtung. Neben der 50-jährigen Angestellten waren zur Tatzeit ebenfalls zwei 40- und 46-jährige Kunden aus Velbert in der Spielhalle anwesend. Es wurde niemand verletzt.

Sofortige Fahndungsmaßnahmen der Velberter Polizei verliefen ohne einen schnellen Erfolg. Der bewaffnete Räuber wird von den Zeugen wie folgt beschrieben:

- männlicher Einzeltäter,

- ca. 180 bis 185 cm groß,

- schmale Statur,

- sprach mit russisch klingendem Akzent,

- war bekleidet mit grauer Oberbekleidung und dreiviertellanger Jogginghose,

- maskiert mit schwarzer Sturmhaube über dem Kopf,

- bewaffnet mit einem ca. 30 cm langem Messer mit schwarzem Griff.

Im offiziellen Ppolizeibericht heißt es, dass der Polizei bisher noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des flüchtigen Räubers vorliegen. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen seien veranlasst, ein Strafverfahren wegen schwerem Raub bzw. räuberischer Erpressung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise dazu erbittet die Polizei in Velbert unter der Telefonnummer 02051 / 946-6110. Red

