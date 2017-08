Beim Concour d’Elegance am 3. September rollen rund 100 Oldtimer am Rathaus vorbei.

Wülfrath/Heiligenhaus/Velbert. Planänderung bei der elften Lions Ruhr Rallye. Der Concour d’Elegance wird nicht, wie ursprünglich geplant in Velbert, sondern in Wülfrath stattfinden. Die Oldtimer starten am Sonntag, 3. September, um 9 Uhr bei Mercedes Wagner an der Hauptstraße 12-16 in der Nachbarstadt Heiligenhaus. Das Mittagsziel ist Schloss Dyck in Jüchen.

Aus dem Niederbergischen führt die Ausfahrt zu diesem Kulturdenkmal über verwunschene Straßen und Alleen. Neben einem exquisiten Drei-Gänge-Menü erwartet die Oldtimer-Freunde am Schloss zwischen 12 und 14 Uhr ein wunderschöner englischer Landschaftsgarten. Das Dycker Ländchen, wie es im Volksmund heißt, ist ein Genuss für das Auge. Das ehemals sumpfige Bachgebiet ist mittlerweile ein begehrter Treffpunkt für die Liebhaber chromglänzender Schätzchen auf Rädern. Auch die Classic Days finden im elften Jahr dort statt. Die Lions-Benefiz-Ausfahrt erwartet rund 100 Teilnehmer.

Der Concour d’Elegance wird in Wülfrath vor dem Rathaus stattfinden. „Moderiert von Bernd Hamer, dem Redakteur mit Benzin in den Adern und zahlreichen Anekdoten zu den edlen Karossen“, sagt Mark Goepel vom Lions Club Velbert-Heiligenhaus. Der Chefarzt der Klinik für Urologie und Nephrologie am Helios Klinikum Niederberg ist Organisator der Rallye. Zwischen 16.30 und 18 Uhr moderiert Hamer vom Radio RSG die Vorfahrt der Oldtimer. Für jeden knatternden und surrenden Veteran kennt Hamer eine Anekdote.

Bekannter Restaurator bewertet als Juror die Oldtimer

Während Hamer berichtet, begutachtet die Jury öffentlich jedes Fahrzeug. Mit dabei: Urban Schoppe. Der Essener ist ein bekannter Oldtimer-Restaurator und Karosserie-Baumeister. Zweites Jury-Mitglied ist Holger Ahlefelder, Präsident des Allgemeinen Schnauferl Club der Landesgruppe Rhein Ruhr. Auch Wülfraths Bürgermeisterin Claudia Panke wird die Autos bewerten.

Die Ausfahrt wird im Restaurant Da Vinci an der Friedrichstraße 295 in Velbert mit einer Siegerehrung und einem Abendessen ausklingen. Der Reinerlös der Rallye kommt diesmal dem Verein „Ärzte ohne Grenzen“ zugute. „Ein besonderes Augenmerk legen wir auf das Roadbook“, sagt Goepel, „es dient nicht nur als Navigationssystem, sondern enthält auch Artikel beispielsweise zum aktuellen Spendenzweck“. Die Ausfahrt im vergangenen Jahr habe dem Verein „Ärzte für Afrika“ rund 13 500 Euro eingebracht. Mark Goepel war selbst mehrfach vor Ort und hat dort ehrenamtlich Operationen durchgeführt. „Eigentlich müsste man viel mehr tun“, sagt er. „Dennoch haben wir vielen Menschen geholfen.“ Um in diesem Jahr wieder finanziell helfen zu können, hofft der Lions Club Velbert-Heiligenhaus auf möglichst viele Unterstützer. Anmeldungen nimmt der Club gerne noch entgegen. HBA

