Im Sommergespräch mit der WZ fordern Ilona Küchler und Carsten Klein von der Fraktion Die Linke mehr sozialen Wohnungsbau, eine bessere Nahversorgung im Ort und mehr Personal im Rathaus.

Wülfrath. „Ich bin ein ungeduldiger Mensch“, sagt Ilona Küchler, die Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat im Gespräch mit ihrem Fraktionskollgen Carsten Klein und der WZ über das Strategiekonzept „Wülfrath 22 plus“. Dabei geht es darum, mehr Menschen durch Zuzug die Stadt zu holen, weil Wülfraths Infrastruktur auf mehr Einwohner als derzeit ausgelegt ist. „Gefühlt reden Verwaltung und Politik darüber schon seit zwei Jahren. Ideen und Erkenntnisse gibt es genug, jetzt muss es auch mal an die Umsetzung gehen“, präzisiert Küchler ihre Ungeduld.

Dass in Wülfrath nicht nur mehr für den Eigenheim-, sondern auch im Hinblick auf eine immer älter werdende Gesellschaft für den Mietwohnungsbau getan werden muss, ist für Die Linke so eine Erkenntnis, die nicht gerade neu ist. „Hier sehen wir insbesondere die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) in der Verantwortung. Sie muss Fördergelder akquirieren, wieder mit sozialer Bindung bauen“, fordert Ilona Küchler. Nach einem Workshop von Verwaltungsspitze, Ratsfraktionen und GWG sei das mehrheitlich zur Stadt gehörende Unternehmen 2017 auf Handlungsziele, vor allem in seinem Kernbereich an Halfmann- und Havemannstraße verpflichtet worden. Seit dem Januar 2018 verfügt die GWG mit Michael Küpper, Chef des größeren Kooperationspartners Wobau Velbert, und Udo Switalski gleich über zwei Geschäftsführer. „Ungewöhnlich genug für eine Stadt, die kein Geld hat. Aber von einer Aufbruchsstimmung ist bei der GWG nichts zu spüren. Auch das ehemalige Bunkergelände zwischen Goethe- und Schillerstraße liegt viel zu lange brach“, so Küchler. „Wir müssen auch an junge Familien aus der unteren Mittelschicht denken. Die GWG hat zu lange nur den Bau von Eigentumshäusern und -wohnungen im Blick gehabt“, fügt sie hinzu.

Wülfrath sei ein schöner Ort zum Wohnen. Aber in den Stadtteilen fehle es an der Nahversorgung, vor allem in der Ellenbeek, aber auch in Rohdenhaus und Düssel. Auch diese Problemlage sei nicht neu. Die Linke will sich zudem dafür einsetzen, dass es in den Quartieren einen mobilen Bürgerservice der Verwaltung gibt. Und im Gegensatz zu anderen Gemeinden des Kreises Mettmann hat Wülfrath auch keine Nachtbusverbindung, die von Jugendliche zum Beispiel für das Ausgehen in Wuppertal genutzt werden könnte.

Um planerisch mehr angehen zu können, müssten auch die personellen Ressourcen im Rathaus verbessert werden. „Dass es hier mit uns keine Einsparungen geben wird, darauf kann die Verwaltung vertrauen. Ich sehe dort eine ziemliche Arbeitsverdichtung, die sind teilweise überlastet“, sagt Carsten Klein. Alle Stadtverwaltungen würden um kluge Köpfe ringen. „Weil das so ist, müssen wir stärker auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf achten. Zum Beispiel könnten drei Kita-Plätze an der Schulstraße für städtische Mitarbeiter reserviert und auch Arbeitsplätze im Home Office ermöglicht werden“, regt Küchler an. Carsten Klein fordert, dass die Stadt viel stärker ausbildet.