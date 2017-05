Das Unternehmen bildet mehr als 80 junge Leute aus, allein in Wülfrath sind es 55.

Wülfrath. Das Unternehmen Lhoist (ehemals Rheinkalk), das jetzt noch einmal ein Bekenntnis zum Standort in der Kalkstadt abgelegt hat, rangiert bei der Ausbildung junger Menschen auf einem Spitzenplatz. Lhoist Germany gehört zu „Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben 2017“. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer Umfrage, die Focus Money und Deutschland Test unter den 5000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland durchgeführt haben. Kernthemen waren die Punkte Ausbildungserfolg, strukturelle Daten und Entlohnung.

Vorbereitung neuer Abbaugebiete wird mit zehn Jahren kalkuliert

Ausbildung ist Zukunftssicherung. Für das Unternehmen selbst ist dazu eine Ausweitung des Kalkabbaus in Wülfrath notwendig: Lhoist sehe den Standort gefährdet, wenn nicht zusätzliche Abbaugebiete ausgewiesen würden, hatten Ingenieure in der vergangenen Woche beim Bürgerstammtisch der Seniorenunion der CDU betont. Diese zusätzlichen Flächen liegen vom Abbaugebiet Silberberg in Richtung Pfeiler Prangenberg und würden im Falle einer Inbetriebnahme enorme Vorarbeiten und Investitionen durch Lhoist bedeuten: So müsse ein Teil der Flandersbacher Straße verlegt werden, ebenso müssten für einen Teil des Angerbaches und der Bahntrasse neue Wege gefunden werden. Allein für die Planung dieser Mammutaufgabe kalkuliert Lhoist mit circa zehn Jahren.

An den 13 Standorten in Deutschland bildet Lhoist insgesamt rund 85 junge Leute aus, davon 55 Azubis in Wülfrath. Die eigene Ausbildungsstätte in der Kalkstadt kooperiert zudem mit Unternehmen in der Region, die bei Lhoist ihre Lehrlinge ausbilden lassen. Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker und Industriekaufleute sowie Chemielaboranten und Kaufleute für Büromanagement bildet Lhoist aus – sowie in Süddeutschland zusätzlich Winzer. Der Unternehmensstandort Istein besitzt einen eigenen Weinberg, der durch eine Renaturierungsmaßnahme entstanden ist.

Bei der Ausbildungsumfrage erreichte Lhoist Germany die erforderliche Punktzahl, schaffte es in den sogenannten „Ausbildungsatlas für Deutschland“ und gehört damit zu den Top-vier-Unternehmen in der Kategorie „Bergbau“. Kirsten Fischer, Ausbildungsverantwortliche bei Lhoist Germany: „Das Ergebnis macht mich glücklich und stolz zugleich. Wir stecken viel Engagement in die Ausbildung unserer jungen Mitarbeiter und es ist toll zu sehen, dass das honoriert wird. Für unsere Ausbilder ist diese Auszeichnung eine große Motivation.“

Die Ergebnisse der Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2017“ wurden im Focus veröffentlicht. Die Studie wurde im Auftrag von Focus Money in Zusammenarbeit mit Prof. Werner Sarges durchgeführt, der unter anderem als Institutsleiter und Beratender Psychologe am Institut für Management-Diagnostik, Barnitz bei Hamburg arbeitet. Archivfoto: simba

Anzeige