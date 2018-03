Für digitale und bauliche Verbesserungen fordert die Ratsfraktion im Haupt- und Finanzausschuss erneut 100 000 Euro jährlich mehr.

Wülfrath. Die CDU-Ratsfraktion lässt beim Thema der Umsetzung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ für Wülfrath nicht locker. Dabei geht es um jährlich 230 000 Euro Fördermittel bis 2021. „Da muss für unsere Schulen Besseres herauskommen“, so CDU-Fraktionschef Axel Effert. Wie bereits im Schulausschuss im Februar angekündigt, stellen die Christdemokraten jetzt für die Haushaltsberatungen im Haupt- und Finanzausschuss am 20. März (17 Uhr, Rathaus, großer Sitzungssaal), erneut den Antrag, für dieses und die Jahre 2019 bis 2021 jeweils 100 000 Euro zusätzlich aus dem Programm bereitzustellen, um die schulische IT-Infrastruktur und abseits vom Brandschutz die bauliche Substanz zu verbessern. Ein Arbeitskreis mit Vertretern der Schulen und der Stadtverwaltung soll bis zum Schulausschuss am 7. Juni Vorschläge für konkrete Maßnahmen erarbeiten, damit der Rat am 10. Juli über die Freigabe der zunächst mit einem Sperrvermerk versehenen Mittel entscheiden kann.

Einnahmen aus Programm fließen bisher in den städtischen Haushalt

„Die CDU-Fraktion verkennt nicht, dass wir bereits in den vergangenen Jahren erhebliche Mittel in unsere Schulen investiert haben und auch im Haushaltsentwurf 2018 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung weitere Mittel für die Schulen veranschlagt wurden. Das Landesprogramm ,Gute Schulen 2020’ ist aber ausdrücklich dafür gedacht, dass wir diese Anstrengungen in den nächsten Jahren deutlich verstärken“, führt Axel Effert aus. Bisher flössen die Einnahmen aus dem Programm allgemein dem städtischen Haushalt zu. „Bis auf wenige Ausnahmen enthält der Haushaltsentwurf für 2018 sowie die mittelfristige Finanzplanung ausschließlich Maßnahmen, die bereits vor dem Landesprogramm in der Finanzplanung enthalten waren“, so der Christdemokrat. Alle Ratsfraktionen hätten aber bereits bei den Etatberatungen 2017 den Wunsch geäußert, gemäß der Zielsetzung des Landesprogramms künftig mehr Geld für die Schulen bereitzustellen.

Dennoch habe die Verwaltung im Schulausschuss im Februar dieses Jahres mitgeteilt, dass sie für 2018 vorschlage, Mittel des Landesprogramms für Brandschutzmaßnahmen an den Grundschulen und am Gymnasium sowie für Wegweisersysteme an der Schule am Berg und am Gymnasium einzusetzen. Weitere Maßnahmen, zum Beispiel für die weitere Digitalisierung, seien von der Verwaltung im Fachausschuss nicht benannt worden, erklärt Effert.

Dass die CDU den Eindruck erwecke, die Fördermittel würden ausschließlich für den Brandschutz verwendet, wollte Stadtkämmerer Rainer Ritsche – wie berichtet – so nicht stehen lassen. Er verwies auf im Etatentwurf enthaltene Investitionsvorschläge der Verwaltung für die schulische IT, die sich im laufenden Jahr auf 93 500 Euro und im kommenden Jahr auf 42 500 Euro summieren würden. Weitere Fördervorhaben könnten sich noch aus den Haushaltsberatungen ergeben.