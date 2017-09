Die Nachfolge von Holger Syhre ist laut Stadt noch nicht geklärt. Der Rat berät am Dienstag über den Kulturbereich.

Velbert. Der Geschäftsführer der Kultur- und Veranstaltungs GmbH Velbert (KVV), Holger Syhre, wird das Unternehmen nach mehr als Jahren zum 1. Januar 2018 verlassen. Das gab die Stadtverwaltung gestern bekannt. „Holger Syhre hat für die KVV und für Velbert viele Herausforderungen gemeistert. Hierfür sind wir ihm zu Dank verpflichtet. Nun gilt es die Entscheidung von Holger Syhre nach einer beruflichen Neuorientierung zu respektieren“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Herrmann Josef Schmitz in er Mitteilung.

„Der scheidende Geschäftsführer hinterlasse deutliche Spuren. Für die unter seiner Leitung organisierte Wiedereröffnung und die Positionierung des Historischen Bürgerhauses Langenberg am Veranstaltungsmarkt und den kontinuierlichen Betrieb der Vorburg am Schloss Hardenberg sowie des Emka-Sportzentrums Velbert danken wir ihm“, fügte der Bürgermeister und Mitgeschäftsführer der KVV, Dirk Lukrafka, hinzu.

Für die Zukunft des sanierungsbedürftigen Forums Niederbergs legte Syhre erste Grundlagen im Bürgerbeteiligungsprozess. Neue Formate wie das Open Air Kino und Public Viewing zur Fußball WM 2014 am Schloss Hardenberg und auch verschiedene Kooperationen bei Veranstaltungen im Historischen Bürgerhaus seien unter seiner Leitung konzipiert worden.

Er wollte die Stadt über die Region hinaus bekannt machen

Der gebürtige Leipziger (54) hatte zum 1. Oktober 2013 die Arbeit in Velbert aufgenommen. Er hatte sich mit Erfahrungen bei der Messe München, der Kongresshalle Bamberg, aber auch als Geschäftsführer der Rhein-Main-Hallen in Wiesbaden für die Nachfolge von Evelin Küster-Nayel bei der KVV empfohlen. „Velbert über die Region hinaus, ja, auch bundesweit bekannter machen“, hatte Syhre damals sein Hauptziel beschrieben.

„Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören“, sagte Holger Syhre. Wie es für ihn beruflich weitergeht, sei „noch nicht spruchreif“. „Ich werde bis zum Jahresende mit meinem engagierten Team noch viel bewegen, das liegt mir sehr am Herzen. Jetzt freuen wir uns zunächst einmal auf eine erfolgreiche „Vegas Night in Velbert Langenberg am 18. November“, so Syhre.

Die Besetzung einer Nachfolge sei bislang unklar, teilte die Stadt mit. Der Rat beschäftigt sich in seiner Sitzung am Dienstag unter anderem auch mit der Neuorganisation des Kulturbereichs. HBA

