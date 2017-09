Bis zum HWM können die Werke besichtigt werden.

Wülfrath. Zwei Leerstände in der Wülfrather Innenstadt sind optisch beseitigt. In der ehemaligen Metzgerei Stracke sind Werke des Bildhauers Andreas Feller zu sehen, an der Wilhelmstraße 150 Gemälde der Künstlerin Monika Abbotts. Diese Ausstellungen finden im Rahmen eines Zwischennutzungsprojektes statt, das vom Citymanagement, der Stadt und dem Offenen Atelier der Bergischen Diakonie initiiert wurde, wie Anja Haas von der Wirtschaftsförderung erläuterte. Mit Beginn des Kartoffelfestes am 23. September startet das Projekt und soll bis zum Herzog-Wilhelm-Markt Bestand haben – wenn sich keine Mietinteressenten melden.

Andreas Feller ist Polizeibeamter und hat vor drei Jahren einen Bildhauerkurs zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das war der Beginn einer Leidenschaft. Er arbeitet mit Holz und Stein. Wie er arbeitet? „Das Werk ergibt sich selbst“, sagt Andreas Feller. Seine Werke können nur bestaunt werden, er verkauft sie nicht. Monika Abbotts arbeitet gerne mit Acrylfarben. Aktuell ist ein Landschaftsbild mit Bergen und Wasserfall ihr Lieblingswerk. Ihre Bilder können erworben werden. AR