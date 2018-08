Besonders Senioren nutzen das Angebot. Für den persönlichen Kontakt zu den Fahrern und Hilfe beim Einkauf sind sie dankbar.

Neviges. „Hallo Herr Fischer, wieder aus dem Urlaub zurück? Das sieht man aber, sie sind richtig braun geworden. Wie geht es ihrer Frau?“ Gisela Klug begrüßt den Fahrer des Bürgerbusses der Linie 2 freundschaftlich, als sie am Busbahnhof einsteigt. „Vom Berg“ ist sie gestern zu Fuß in die Stadt gekommen, um einzukaufen. Für den Rückweg mit dem schweren „Hackenporsche“ setzt sie auf den Bürgerbus – und dem Service des Fahrers, der in Windeseile diesen und die Einkaufstasche von Erna Brebeck im Bus verstaut.

„Ich bin dankbar, dass es den Bürgerbus gibt, denn sonst kämen wir kaum auf unsere Zugspitze“, wie die über 80-Jährige die hoch gelegenen Häuser an der Konrad-Adenauer-Straße bezeichnet. Munter plaudern die Damen über Urlaub, Wetter und anderes. „Mit uns wird es nie langweilig“, lacht Erna Brebeck.

Afredo Fischer mag es, wenn was im Bus los ist. „Deshalb fahre ich vormittags lieber, da gibt es mehr Fahrgäste.“ Doch bei der zweiten Tour auf der Linie 1 vom Dom-Parkplatz rauf nach Tönisheide fuhr gestern Morgen genau eine Person mit. „Das ist sehr wetterabhängig, bei Regen bleiben viele zu Hause“, hat der 69-Jährige in seiner achtjährigen Tätigkeit als Bürgerbusfahrer festgestellt.

„Ich bin dankbar, dass es den Bürgerbus gibt, denn sonst kämen wir kaum auf unsere Zugspitze“

Gisela Klug, Bürgerbuskundin, über ihr Zuhause an der Konrad-Adenauer-Straße

„Nachdem ich in Rente gegangenen bin, wollte ich was Sinnvolles im Ehrenamt machen und bin auf den Bürgerbus gekommen“, so der ehemalige Betriebsleiter einer Spedition. „Das möchte ich gerne so lange machen, bis die Wuppertaler Stadtwerke sagen, es geht nicht mehr.“ Einmal jährlich müssen sich alle über 60-jährigen Chauffeure des Bürgerbus-Vereins Neviges-Tönisheide bei dem Verkehrsunternehmen einem Gesundheitscheck mit umfangreichen Sehtest unterziehen, außerdem wird gelegentlich die Fahrweise überprüft.

Der gebürtige Sauerländer, der seit 18 Jahren in der Domstadt wohnt, schätzt den Kontakt zu seinen Mitfahrern. „Die meisten sind Stammgäste, man kennt sich. Es kommen immer mal wieder Neue dazu.“ Manche bleiben auch plötzlich weg. „Ich fahre auch für das Domizil. Da treffe ich dann Leute, die nach dort umgezogen sind.“ Eine weitere traurige Tatsache sind Todesfälle. „Im Holz sind innerhalb von kurzer Zeit vier treue Fahrgäste verstorben, da bleiben dann Plätze im Bus frei“

Die enge Sackgasse stellt die Fahrer immer mal wieder vor besondere Herausforderungen. „Wenn alles zugeparkt ist, dann bedeutet das Millimeterarbeit am Steuer.“ Die Fahrgäste schätzen den ehrenamtlichen Einsatz der Fahrer, bedanken sich mit Präsenten, von der Banane bis zur Schokolade. Neben Zuneigung und Dankbarkeit der meist älteren Kundschaft schätzt Alfredo Fischer die Kameradschaft unter den Fahrern, die nicht nur bei der jährlichen Weihnachtsfeier gepflegt wird. „Ich freue mich auf die Zweitagestour im September ins Münsterland.“