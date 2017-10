Duo „Artletics“ vermittelt die Grundlagen. Schon morgen geht’s los.

Velbert. Da im August das Gemeinschaftsbild der Teilnehmer eines Kulturrucksack-Workshops an der Bushaltestelle Poststraße sehr viel positive Resonanz hervorgerufen hatte, bietet der Kulturrucksack in diesem Jahr noch zwei weitere Graffiti-Workshops an. Beide Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 14 Jahren, Anfänger und Fortgeschrittene sind gleichermaßen willkommen.

Der erste Workshop findet am Donnerstag, 12. Oktober, von 16.30 bis 19.30 Uhr und am Samstag, 14. Oktober, von 11 bis 15 Uhr im städtischen Kinder- und Jugendzentrum Neviges (Lessingstraße 12-14) statt. Vier Wochen später steht dann der zweite Workshop an: Donnerstag, 9. November, von 16.30 bis 19.30 Uhr und Samstag, 11. November, von 11 bis 15 Uhr. Veranstaltungsort ist an diesen beiden Tagen die Villa B in Velbert-Mitte (Höferstraße 37).

Anfangs steht noch das Zeichnen eines Entwurfs im Mittelpunkt

Bei beiden Workshops üben die Teilnehmer unter Anleitung des Velberter Graffiti-Duos „Artletics“ am ersten Veranstaltungstag zunächst die Grundlagen des Zeichnens und gestalten einen eigenen Entwurf. Am Samstag stehen dann das Sprayen sowie die praktische Umsetzung der zuvor entwickelten Ideen im Vordergrund. Außerdem sprayen alle Teilnehmer gemeinsam ein Bild auf eine größere Fläche, die für den ersten Workshop von der Straka 3D-Lasertechnik GmbH und für den Novembertermin von den Technischen Betrieben Velbert zur Verfügung gestellt wird. Beide übernehmen auch die Kosten für die benötigten Farbdosen.

Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung nötig. Der Anmeldebogen ist online zu finden (Link siehe Ende des Artikels). Auf der städtischen Homepage sind auch die Herbstferienaktionen des Kulturrucksacks aufgelistet. Rückfragen zu allen Veranstaltungen beantwortet die Koordinatorin des Kulturrucksacks Heike Mühlenstedt-Felix unter Telefon 02051/26-2296 oder per E-Mail. mj

velbert.de/kultur-freizeit/kulturrucksack-nrw kulturrucksack@velbert.de