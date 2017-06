In den kommenden Tagen und Wochen stehen attraktive Workshops auf dem Programm.

Velbert. Für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 14 Jahren gibt es bei einigen Angeboten des Kulturrucksacks noch freie Plätze. Am kommenden Freitag, 23. Juni, kommt Alexandra Völker mit ihrem Manga- Workshop von 15 bis 17 Uhr in die Zentralbibliothek an der Oststraße und führt Anfänger und Fortgeschrittene in die Kunst des Zeichnens der japanischen Comics ein.

Jugendliche lernen Beatboxen und üben den Poetry Slam

Am Wochenende, 1. und 2. Juli, findet, jeweils in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr, ein Poetry-Slam-Workshop im BiLO, dem SKFM-Kinder- und Jugendzentrum an der Von-Humboldt-Straße 53 statt. Dort können die Teilnehmer ihre Texte bis zur Bühnenreife bringen und das Vortragen ausprobieren. Unterstützt und angeleitet werden sie von dem Profi Jan Schmidt.

Am Samstag, 8. Juli, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr, können Kinder und Jugendliche in einem Crash-Kurs das Beatboxen lernen, also das Imitieren von Instrumenten und Klängen allein mit Mund, Nase und Rachen. August Klar erklärt, wie ohne Mikro ganze Songs, Sounds und Beats, mit Stimme und Mund zu erschaffen sind. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Kurs wird ebenfalls im BiLO an der Von-Humboldt-Straße 53 angeboten.

Die Velberter Kulturrucksackangebote sind kostenfrei, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich, da in den Workshops gezielt mit kleinen Gruppen gearbeitet wird. Anmeldungen können direkt bei den Veranstaltungshäusern abgegeben werden oder bei der Stadt per E-Mail (siehe unten). Weitere Termine in Velbert und Heiligenhaus finden sich im Internet auf der Homepage der Stadt (www.velbert.de) unter „Kultur und Freizeit“, „Kulturrucksack“. Informationen zum NRW-Programm gibt es ebefalls im Netz. HBA

kulturrucksack.nrw.de kulturrucksack@velbert.de

