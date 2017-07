Auf dem Programm steht unter anderem eine Theaterwoche im Alldie-Kunsthaus.

Velbert/Heiligenhaus. Im Kulturrucksack stecken für die erste Sommerferienhälfte eine Menge Aktionen, für die es auch noch freie Plätze gibt. Trommeln, Graffiti, Theater spielen und Bühnenbau sowie ein Kunstausflug nach Düsseldorf in das K 21 - vieles kann ausprobiert oder gelernt werden. Eine Anmeldung ist notwendig. Anmeldevordrucke gibt es auf der städtischen Homepage, Stichwort Kultur und Freizeit / Kulturrucksack. Zudem liegt der Anmeldevordruck dem Flyer zum Kulturrucksack für Velbert und Heiligenhaus bei, der in den Schulen und anderen öffentlichen Stellen der beiden Städte ausliegt.

Workshop stellt Trommeln aus verschiedenen Kulturen vor

Das Trommeln, Grooven, Rhythmen erfinden und kennenlernen startet am Montag, 17. Juli, endet am Freitag, 21. Juli und findet täglich von 10 bis 15 Uhr im Club Heiligenhaus an der Hülsbecker Straße 16 statt. Mit Kai Angermann und Uwe Fischer Rosier lernen die Teilnehmenden Schlaginstrumente aus verschiedenen Kulturen kennen und spielen. Anmeldungen sind per E-Mail zu richten an:

kulturrucksack@heiligenhaus.de eisenblaetter.silke@t-online.de

Ein Graffiti-Workshop für Anfänger im Kinder- und Jugendzentrum, Hauptstraße 94, in Langenberg mit dem Sprayduo Artletics wird am Montag, 17. Juli, und Dienstag, 18. Juli, jeweils von 11 bis 14 Uhr, sowie am Mittwoch, 19. Juli, von 10 bis 16 Uhr, angeboten. Hierfür gibt es auch noch einen Alternativtermin am Montag, 24. Juli, und Dienstag, 25. Juli, jeweils von 10 bis 13 Uhr, sowie am Mittwoch, 26. Juli von 10 bis 16 Uhr. Bastian Feger und Thomas Pischke haben viel Erfahrung in der kreativen Szene und werden die Teilnehmer anleiten und unterstützen.

Eine Kulturrucksack-Theaterwoche beginnt am Montag, 17. Juli, und endet am Freitag, 21. Juli. Sie findet täglich von 10 bis 13 Uhr im Alldie-Kunsthaus in Langenberg, Wiemerstraße 3, statt. Aufgabe ist es, eine eigene Bühne zu bauen und sie anschließend zu bespielen. Die erforderlichen Materialen werden in der Natur gesammelt und dann zu einer Bühne verbaut. Die Theaterpädagogin Martina Mann und zwei Studenten aus dem Fach Bühnenbau der Kunsthochschule Düsseldorf unterstützen die Teilnehmenden beim Sammeln und Bauen helfen gerne auch dabei, Geschichten zu erfinden, die dann auf der Bühne gespielt werden.

Kinder erklimmen begehbares Spinnennetz im Kunstmuseum

Am Dienstag, 18. Juli, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr, gibt es für Zwölfjährige (Ausweispflicht) ein Angebot in schwindelerregenden Kunsthöhen. Das Kunstmuseum K 21 für zeitgenössische Kunst in der NRW-Landeshauptstadt hat ein begehbares Spinnennetz unter seiner Glaskuppel fest- und begehbar gemacht. Dabei handelt es sich um eine riesige Rauminstallation von Tomás Saraceno. Neben der Erkundung auf den transparenten Stahlnetzen gibt es noch andere Kunsträume zu entdecken. Start und Endpunkt ist das Kinder- und Jugendzentrum im offenen Bürgerhaus BiLo, Von-Humboldt-Straße 53, Velbert-Birth.

Fragen zu den Veranstaltungen beantwortet die Velberter Kulturrucksack-Koodinatorin, Heike Mühlenstedt-Felix, Telefon 02051/262296 oder per E-Mail. Mehr Informationen gibt es über das Internet. HBA

kulturrucksack-nrw.de kulturrucksack@velbert.de

