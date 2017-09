Niederbergisches Museum und Zeittunnel beteiligen sich an der Neanderland-Museumsnacht.

Wülfrath. 30 Einrichtungen in allen zehn Städten des Kreises Mettmann beteiligen sich mit besonderem Programm für kulturinteressierte Nachtschwärmer am kommenden Freitag, 29. September, von 18 bis 24 Uhr an der Neanderland-Museumsnacht. In Wülfrath laden der Zeittunnel und das Niederbergische Museum zum Besuch ein. Der Zeittunnel? Das erdgeschichtliche Museum am Hammerstein 5 soll doch mit runderneuter Ausstellung erst im nächsten Frühjahr wieder zugänglich sein. Richtig, in die 160 Meter lange Röhre am Bochumer Bruch kann wegen des Umbaus auch während der Museumsnacht nicht geguckt werden. Aber trotzdem gibt es am Freitag auf dem Außengelände und in den Räumen der Museumspädagogik viel zu erleben.

Wo Uhu Uwe und Fuchs Foxy auf Fledermäuse treffen

Die Wald-Forscher-Station am Zeittunnel präsentiert Uhu Uwe und seine gefiederten Kollegen. Greifvogel-Experte Detlef Regulski informiert über die freilebenden Uhus in den Steinbrüchen. Rolf und Monika Niggemeyer mit Fuchs Foxy erzählen über die Lebensweise der Fledermäuse, die auch im ehemaligen Tunnel für den Kalksteinabbau heimisch sind.

Dazu gibt es Essen und Trinken vom Tunnelcafé und Musik: abwechselnd spielen während der Museumsnacht Hans Schlumpf Didgeridoo und das Duo Simply2B, bestehend aus Sängerin Uta Wittekind und dem Kontrabassisten Uli Gincel, aus ihrem abwechslungsreichen Repertoire Klassik, Rock, Latin und Jazz.

Und was gibt es im Heimatmuseum an der Bergstraße zu erleben? Kinder sind dort ab 18 Uhr herzlich willkommen. Sie können beim Gestalten von Filz-Flummis sowie Spinnen und Gespenstern aus Filz kreativ werden. Außerdem ist die Ausstellung „Welt der Spiele – Spiele der Welt“ nicht nur für Mädchen und Jungen, sondern auch Erwachsene einen Besuch wert. Kinder der Parkschule stehen den Gästen als Experten bei Fragen gerne zur Verfügung. Jeweils um 18.30 und 20 Uhr wird eine Sprichwort-Führung angeboten. Unter dem Motto „Da bist du schief gewickelt“ erfahren die Teilnehmer mehr über das Niederbergische Museum.

Lichtinstallationen locken an die Bergstraße

Bei Einbruch der Dämmerung überrascht das Museum im und um das Haus mit Lichtinstallationen. Bei einer besonderen Lichteratmosphäre und dem Klang einer Querflöte können Besucher den Tag bei Getränken und einem Imbiss genießen ausklingen lassen. Den Überblick über das gesamte Programm im Kreisgebiet gibt es im Netz.

neanderland.de