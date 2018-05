Feierlichkeiten des SV Kleine Schweiz dauern bis Montag.

Neviges. Ralf I. und Sabine II. Bovensiepen lassen ihr Königsjahr beim Schützenverein Kleine Schweiz ausklingen. Mit dem Krönungsabend am Samstag, 26. Mai, endet die Regentschaft des Ehepaares über das Schützenvolk auf Tönisheide. Einlass zur Zeremonie im Restaurant „Kleine Schweiz“, Wimmersberger Straße 125, ist am Samstag ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Als Nachfolger werden – wie die WZ bereits berichtete – Tochter Nadja Bovensiepen und Martin Leonhardt gekrönt.

Am Sonntag gehen die Feierlichkeiten weiter mit dem Abholen des neuen Königspaares an der Sparkasse Tönisheide und dem anschließenden Festumzug zum Gelände der Getränkehandlung Peibst/Ellsiepen. Dort wird der Grill befeuert, der Bierwagen und die Schießbahn für das Bürgerkönigsschießen geöffnet. Die Damen des Vereins bieten Kaffee und Kuchen an. Am Nachmittag erfolgen die Ehrungen der Sieger und Platzierten für das Jedermann- und Bürgerkönigsschießen.

Zum Ausklang des Festwochenendes werden am Montag ab 17 Uhr die Ehrenscheiben anvisiert und das Hahnekönigspaares auf dem Schießstand an der Nevigeser Straße 225 ermittelt. Danach geht es nahtlos weiter im Vereinslokal „Haus Peibst“.

Wie es vom namensgebenden Stifter Phillip Krämer festgelegt war, wurde der Schützenpokal jetzt im Rahmen des Hardenberger Schützenfestes dem Sieger ausgehändigt. Gerald Overbeck vom SV Kleine Schweiz sicherte sich mit 96 Ringen den Sieg. Damit zogen die Tönisheider mit der Anzahl der Siege an ihren Schützenbrüdern aus Neviges vorbei. Der Seriensieger der Anfangsjahre, SV Dönberg, liegt bei der Zahl der Siege noch klar in Front. Seit 1963 treten die Ur-Nevigeser Schützenvereine, SV Dönberg, Hardenberger SV und SV Kleine Schweiz Tönisheide, zum Pokalschießen an. Startberechtigt sind die Schützen ab dem vollendeten 50. Lebensjahr. Als Titelverteidiger richten die Tönisheider 2019 das Pokalschießen wieder aus. HBA

sv-kleine-schweiz.de