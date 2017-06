Gemeinden sollen künftig enger zusammenarbeiten.

Neviges. Heute und morgen tagt die Synode des Kirchenkreises Niederberg. Sie entscheidet über die Belange des Kirchenkreises und wird geleitet von Superintendent Jürgen Buchholz. Auftakt ist heute um 17.30 Uhr der Gottesdienst in der Evangelischen Kirche, Kirchstraße. Gastprediger ist Pfarrer Matthias Schmid, der sich für mehrere Kirchenkreise um Fragen der Ökumene und einer nachhaltigen Wirtschaft bemüht. Danach trifft man sich beim Jahresempfang im Gemeindehaus.

Kindertagesstätten gehen in einen Trägerverbund über

Morgen beschäftigt sich die Synode unter anderem mit einem Rückblick auf einen ökumenischen Besuch aus Kenia und Ungarn im vergangenen Jahr. Die Gäste hatten einen Bericht verfasst, was ihnen hier aufgefallen ist. Weiter geht es um einen „Niederberger Reformationstext“ zum Reformationsjubiläum. Eine Arbeitsgruppe hat in Analogie zu Luthers Thesen eigene entwickelt.

Vermutlich der wichtigste Punkt: die Veränderungen im Bereich der Kitas. Anfang August gehen die Einrichtungen in Velbert aus der Trägerschaft der Gemeinden in einen Trägerverbund über, der beim Kirchenkreis Niederberg angesiedelt ist. Für die Arbeit in den Einrichtungen wird sich kaum etwas ändern, die Kinder werden weiterhin in die Kita ihrer Gemeinde gehen.

Weiter soll die Zusammenarbeit der Gemeinden verstärkt werden. Im vergangenen Jahr hatten sie sich im Zuge der „Auswärtsspiele“ besucht und gemeinsam Gottesdienst gehalten. Diese Auswärtsspiele sollen als „Freundschaftsspiele“ weitergeführt werden.

An die Landessynode soll ein Antrag gestellt werden. Bei der letzten Presbyterwahl lag die Wahlbeteiligung durchschnittlich unter zehn Prozent. Zudem wurde in einigen Gemeinden gar nicht gewählt, weil es nicht mehr Kandidaten als zu vergebene Stellen gab. Vor diesem Hintergrund soll die Kreissynode diskutieren, ob das Wahlsystem verändert werden kann.

