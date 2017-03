Kreativmarkt zeigte liebevoll hergestelltes Kunsthandwerk

Besucher der Glocke fanden Geschenke für (fast) alle Zielgruppen und frühlingshafte Dekoration für die eigenen vier Wände.

Neviges. „Jetzt habe ich tolles Geschenk für den zehnten Geburtstag meiner Enkelin“, freute sich Ursula Muschke und hielt ein rotes Stoffteil hoch: „Das ist ein Leseknochen. Der ist nicht nur zum Schmökern geeignet, da kann sie auch ihren kleinen Hund auf den Schoss nehmen und mit ihm schmusen.“

Der 31. Kreativmarkt in der Glocke hatte neben bekannten Ständen auch Neues zu bieten. Gudrun Weichert bot Kochbücher an, mit „Rezepten, die man so im Laufe der Jahre gesammelt hat.“ Gebunden in einem Ringordner: „Da verschlagen die Blätter nicht“, weiß die Praktikerin. Nebenan stellte Brigitte Weise für die erkrankte Annegret Dettmann Türstopper in Form von Katzen, Enten, Hunden oder Hasen vor, Vogelsand und Füllwatte bringen die Leinenfiguren in Form.

„Atmosphäre ist uns wichtig. Die Besucher sollen sich wohlfühlen.“

Anne Kipper, Helga Braune, Aussteller

Wer seinem Vierbeiner noch mehr Persönlichkeit verleihen möchte, kann bei Christine und Wolfgang Herold Hundehalsbänder- und -leinen mit individuell eingewebten Namen bestellen, die von dem Nevigeser Ehepaar auf eigener Webmaschine hergestellt werden.

Vielfältig sind der Grußkarten, die Anne Kipper und Helga Braune mit viel Liebe zum Detail herstellen. Die beiden Organisatorinnen des Kreativmarktes verleihen ihren Karten durch eine besondere Schnitttechnik eine große Plastizität. Neben lieblichen Motiven mit Hunden, Katzen und Frühlingsblumen gibt solche für Männer, mit Oldtimern, Motorrädern, Bier und Eisbein. Die Geschwister hatten auch die Katzendekorationen für das „Café Samtpfötchen“ gebastelt. „Atmosphäre ist uns wichtig, die Besucher sollen sich wohlfühlen.“

Ein paar Stände weiter hatte Stefanie Roth ihre Accessoires und Dekorationen aus Filz aufgebaut. Neben Hüten und Pantoffeln tummeln sich Marienkäfer und Zwerge zwischen niedlichen Elfen und Feen. „Das ist ein bisschen heile Welt - eine heile Filzwelt“, lacht die ausgebildete Damenschneiderin, die ihr Wissen ums Filzen gerne in Workshops weiter gibt.

