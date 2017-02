Konzert punktet mit Musik und Whisky

Trio spielte im WüRG-Haus Musik aus Schottland, die Gäste konnten zudem vorher Hochprozentiges von der Insel probieren.

Wülfrath. Es wurde wieder mal schottisch im WüRG-Haus, denn Ian Bruce, Victor Besch und Katharina Bramkamp waren erneut zu Gast. Bereits zum siebten Mal traten die Stammgäste der Wülfrather Rockmusikergemeinschaft (WüRG) in deren Haus am Hammerstein auf und präsentieren Songs aus ihrer Heimat Schottland. Auf dem Programm standen selbstverständlich Klassiker des in Deutschland aufgenommenen Albums „Ain’t that pretty“, aber auch eine Auswahl alter Klassiker, die treue Fans sofort erkannten.

Viele Konzertbesucher hörten das Trio nicht zum ersten Mal

Unter den zahlreichen Besuchern waren nicht wenige zu finden, die schon mehrere Auftritte des Trios erlebt haben und sich jedes Mal wieder neu begeistern lassen. So war auch an diesem Abend die Stimmung wieder hervorragend. Nicht nur die rhythmischen Klänge sorgten für Erheiterung beim Publikum, auch die Verkostung von schottischem Whisky – das Wasser des Lebens“ – durch Dirk Schlüter war ein Erfolg. Sein exklusives Angebot des schottischen Getränks kam so gut an, dass viele Besucher schon vor Konzertbeginn den Weg ins WüRG-Haus antraten, um die hochprozentigen Tropfen aus den Highlands zu probieren.

Die Musiker strahlten auf der Bühne viel Selbstsicherheit aus

Das Trio trat mit gewohnter Professionalität und Talent auf, gewürzt mit herrlichem britischem Humor. Kein Wunder, dass die Musiker so viel Selbstsicherheit auf der Bühne ausstrahlen, denn sie sind schon einige Jahre im Geschäft. Ian Bruce ist der schottische Singer-Songwriter, dessen Stimme „unverwechselbar“ ist. Victor Besch hat einen bunt gemischten Ursprung: Er ist ein chilenischer Waliser mit Wahlheimat Bremen. Er ist nicht nur ein Sprachtalent, sondern spielt auch mehrere Instrumente. Katharina Bramkamp unterstützt Bruce und Besch schon lange und war auch schon bei der CD-Aufnahme im September 2015 dabei. Sie singt und spielt Flöte und sorgt für den Rhythmus. Außerdem ist sie die Agentin und vereinbart Konzerttermine.

