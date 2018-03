Bürgerhausorchester Collegium musicum lädt ein in die Event-Kirche.

Langenberg. Das Collegium musicum Velbert lädt für Sonntag, 18. März, 18 Uhr, zum zweiten Kammerorchesterkonzert der Spielzeit 2017/2018 in die Event-Kirche an der Donnerstraße 15 ein. Dirigent Claus Tinnes hat unter dem Titel „Musikalisches Tafelkonfekt für Fürstenhöfe“ ein Programm zusammengestellt, das abwechslungsreich und leicht verdaulich ist. Es geht um Tafelmusik, das heißt um die musikalische Begleitung festlicher Mahlzeiten bei Hofe. Nicht nur Streichermusik gab es dabei zu hören, sondern auch namhafte Solisten traten bei solchen Gelegenheiten auf.

Die Oboen-Spielerin hat bereits mehrfach mit Orchester gespielt

Beim Konzert in Langenberg sind es die Solisten Susanne von Foerster (Oboe) und Denis Zisko (Trompete). Susanne von Foerster ist seit 1996 Mitglied des Sinfonieorchesters Wuppertal und hat schon oft mit dem Bürgerhausorchester zusammen konzertiert. Denis Zisko absolviert seit dem Wintersemester 2017 den Bachelor-Studiengang Trompete an der Folkwang Universität der Künste in Essen-Werden.

Zu hören sind Francesco Maria Veracinis „Vier Stücke für Streichorchester“, von Johann Baptist Georg Neruda das Konzert Es-Dur für Trompete und Streichorchester, von Tomasi Albinoni das „Concerto à cinque“ in D-Moll für Oboe und Streichorchester, von Johann Pachelbel der Kanon und Gigue D-Dur sowie von Georg Philipp Telemann Telemann die Tafelmusik Teil II, Nr. 1 Ouverture und Nr. 6 Conclusion.

Konzertkarten gibt es für 15 Euro im Vorverkauf und für 18 Euro an der Abendkasse. Tickets sind in Neviges bei Wortwechsel, Rommelssiepen 1a, in Velbert-Mitte bei Velbert Marketing am Europaplatz und im Servicebüro im Rathaus an der Thomasstraße 1 erhältlich. Tickets sind auch online erhältlich. Die Plätze sind nicht nummeriert, das Angebot ist deutlich geringer als im Bürgerhaus Langenberg. Daher empfiehlt sich der Vorverkauf. HBA

