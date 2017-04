Komödie „Die Musik-WG“ lädt am Samstag zum Mitsingen ein

Matthias Ortmann und Miriam Köpke gastieren in der „Glocke“.

Neviges. Gegensätze ziehen sich an? Weit gefehlt: Eine quirlige Sängerin und ein allzu entspannter Pianist wohnen zusammen – das sorgt für Zündstoff, auch musikalisch. Die Komödie „Die Musik-WG“ bringen Miriam Köpke und Matthias Ortmann am Samstag, 29. April, um 15 Uhr im Pfarrheim „Glocke“ an der Tönisheider Straße 8 mit Wort, Witz und bekannten Melodien zum Mitsingen auf die Bühne.

Die Wohnungsbewohner bekommen sich immer wieder in die Haare. Sei es wegen des ungespülten Geschirrs oder wegen Krümeln auf dem Sofa – typisch Mann und Frau halt. Musikalisch ist für jeden etwas dabei, es erklingen Popsongs, aber auch Musical-Klassiker aus dem „Phantom der Oper“ oder „My Fair Lady“ und alte deutsche Schlager wie „Liebeskummer lohnt sich nicht“ – zum Teil aber umgetextet.

Weitere Charaktere tauchen in Form von Überraschungsgästen auf, die immer wieder in die WG hineinplatzen. So zum Beispiel der prollige Kumpel Cenk oder der verschrobene Nachbar Herr Kattenstroth, die beide auf ihre ganz eigene Art und Weise das Publikum zum Lachen bringen.

Jüngst erfreute die in Neviges als Pfarrerstochter aufgewachsene Miriam Köpke am 23. Dezember 2016 noch mit dem „Ave Maria“ zum Abschluss des lebendigen Adventskalenders der Werbegemeinschaft Im Orth. Die in London ausgebildete Musical-Darstellerin und heute in Münster beheimatete Köpke ist auch eine renommierte Gesangslehrerin. Sie unterrichtet als Fachbereichsleiterin Gesang an der Westfälischen Schule für Musik, als Dozentin an der Landesmusikakademie Heek, als Gesangscoach am Theater Münster sowie privat. Einige ihrer Schüler sind 1. Preisträger bei „Jugend musiziert“.

Die Karte für die musikalische Komödie kostet zehn Euro. Sie gibt es im Vorverkauf unter Telefon 02053/5727 oder an der Tageskasse. HBA

www.miriamkoepke.de www.matthias-ortmann.de

