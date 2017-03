Kommt die Nahversorgung zurück?

Werbegemeinschaft hat Netto und einen neuen Bäcker im Visier. Die Lage in der City wird auch Thema sein beim nächsten Frühlingserwachen.

Neviges. In diesen Tagen kann Helmut Wulfhorst von der Werbegemeinschaft kaum irgendwohin gehen, ohne auf das derzeitige Thema Nummer Eins eingesprochen zu werden: Was wird aus der Nahversorgung in der Nevigeser City? Wulfhorst ist dran. „Ich bin gerade mit einem Bäcker im Gespräch, den ich bis Ende Mai für die Innenstadt gewinnen will“, verriet der zweite Vorsitzender der Werbegemeinschaft gestern im Gespräch mit der WZ. Er könne sich vorstellen, dass der Kandidat in einen Teil der ehemaligen Rossmann-Filiale ziehen könnte.

Vertreter der Parteien suchen den Dialog mit den Bürgern

Wulfhorst glaubt ebenso, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis ein größerer Lebensmittel-Markt den Weg nach Neviges findet. „Die Gespräche laufen ja gerade. Der Name Netto steht ganz weit oben“, verrät Wulfhorst. Er betont, dass die positiven Entwicklungen Neviges nicht in den Schoß gefallen sind: „Die Werbegemeinschaft hat sich dabei stark engagiert.“

Da kommt Wulfhorst kaum noch zu seinen Organisationsaufgaben. Bereits am kommenden Samstag, 1. April, steht schließlich das Frühlingserwachen in der City an. Diese Veranstaltung wird dieses Mal ganz im Zeichen der Einzelhandelsentwicklung stehen. „Es werden sicherlich Fragen zur Situation auftauchen“, so Wulfhorst. Daher haben sich dieses Mal neben der Werbegemeinschaft auch alle großen Parteien mit einem Informationsstand angekündigt. Dort wollen sie mit den Bürgern in den Dialog über die Entwicklung vor ihrer Haustür gehen.

Das Frühlingserwachen ist traditionell ein Termin, bei dem sich der Einzelhandel vorstellt. Früher wurde das kleine Fest immer mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden. Seit Verdi den Shopping-Sonntag zum Nevigeser Kinderfest kurzfristig gekippt hat, schwört die Werbegemeinschaft den verkaufsoffenen Sonntagen ab. Nun soll sich das Einkaufen am Wochenende auf die Samstage beschränken. Zum Frühlingserwachen öffnen die Geschäfte bis 18 Uhr. Wulfhorst freut sich, dass dieses Mal fast alle Händler mitziehen: „Ich könnte kaum jemanden nennen, der nicht dabei ist.“

Stadtwerke präsentieren Details zum Breitband-Ausbau in Neviges

Los geht das Fest, bei der sich auch die Feuerwehr und die Stadtwerke mit ihrem Breitband-Ausbau in Neviges vorstellen, um 10 Uhr. Wobei einige Stände erst ab 11 Uhr besetzt sind. Ein Bühnenprogramm gibt es nicht.

Gesprächsthema wird weiterhin die angeregte Öffnung der Fußgängerzone für den Autoverkehr sein. Überraschend hat Helmut Wulfhorst seine Meinung über die Idee, die von Werbegemeinschaft und Velbert anders als Prüfauftrag ihren Weg in die Stadtverwaltung gefunden hat, noch einmal geändert. Er habe sich zum Thema einige Gedanken gemacht und sagt jetzt: „Wir müssen das realistisch sehen. Wenn wir dadurch zehn Parkplätze dazubekommen, dann haben wir gleichzeitig 50 Leute, die einen Parkplatz suchen. Da ist es dann mit der Aufenthaltsqualität am Brunnen nicht mehr weit her.“ Zudem sehe er auch, dass zehn Parkplätze nicht auch zehn Kunden bedeuten. „Da gehen Leute zum Arzt oder nach Hause und stellen ihr Auto trotzdem da ab“, glaubt er. Trotzdem sei er gespannt, was die Prüfung der Stadt ergebe. Der Nevigeser Bezirksausschuss war in der Frage geteilter Meinung, stimmte jedoch mehrheitlich einer generellen Prüfung zu.

