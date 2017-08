Aus dem Betrieb, der einst für Ford fertigte, wird ein „Center of Competence“ für Lenksysteme.

Wülfrath. Erst Ford, dann Tedrive und seit vergangenem September Knorr-Bremse. Erst 600 Mitarbeiter, dann die Insolvenz und die Kündigung von fast 300 Mitarbeitern. Die Geschichte des Werks in Wülfrath ist – vorsichtig formuliert – sehr wechselhaft. Vor einem Jahr wurde Tedrive an die Knorr-Bremse AG mit Sitz in München verkauft. Im September wurde die Transaktion – der Kaufpreis blieb nach wie vor geheim – von den Kartellbehörden freigegeben. Knorr- Bremse hat mit dem ehemaligen Unternehmen Tedrive viel vor. Nur der Namen wird nach und nach verschwinden. Durch die Übernahme des Herstellers für Fahrzeuglenkungen hat Knorr-Bremse sein Produktangebot um Lenksysteme ergänzt.

Produkte sind ausgerichtet auf das hochautomatisierte Fahren

Vor wenigen Tagen wurde der Wechsel bei den Lenksystemen für Autos und Lkw auch offiziell vollzogen: Die „Knorr-Bremse Steering Systems“ hat nun „Tedrive Steering“ abgelöst. Weil man in internationalen Unternehmen gerne englische Namen nutzt, wird es jetzt „Center of Competence“ für Lenksysteme genannt und nennt sich offiziell „Knorr-Bremse Steering Systems“.

Mit dem Tedrive-Erwerb hatte Knorr-Bremse im Sommer 2016 begonnen. „Auf dem Weg zum hochautomatisierten Fahren ist die ganzheitliche Betrachtung des Systemverbunds Bremse/Lenkung ein wesentlicher Faktor“, sagt Peter Laier, Mitglied des Vorstands der Knorr-Bremse AG und verantwortlich für das Ressort Systeme für Nutzfahrzeuge. Damit sei Knorr-Bremse als derzeit einziger Anbieter in der Lage, neben der Längs- auch die Querdynamik aktiv zu beeinflussen – etwa, um den Lkw automatisch in seiner Spur zu halten oder an einer Gefahrenstelle, auch in einer Extremsituation auf der Straße vorbei zu lenken.

In weniger als zwölf Monaten habe man die Produktions- und Vertriebsabläufe integrieren können. „Es folgt in den kommenden Wochen noch der Umzug der IT-Infrastruktur und des Web-Auftritts“, erklärt Bernd Spies, Vorsitzender der Geschäftsführung der Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH.

Anzeige