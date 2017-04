Klinikum Niederberg will die Angst vor der Narkose nehmen

Helios-Medizinforum informiert über die moderne Anästhesie.

Velbert. Ob kleiner Eingriff oder eine mehrstündige Operation: Viele Patienten haben trotz modernster Medizintechnik und schonender Verfahren Angst vor der Narkose. Dabei gibt es so gute Überwachungsmöglichkeiten und Narkosemittel, dass für jeden Patienten eine individuell zugeschnittene Anästhesie angeboten werden kann. Wer sich trotzdem vor dem medikamentösen Tiefschlaf fürchtet, kann sich am Dienstag, 25. April, um 18 Uhr beim Helios Medizinforum über verschiedene Techniken informieren. Auch eine OP-Besichtigung ist möglich.

Moderne Narkose ermöglicht heutzutage operative Eingriffe, die noch vor Jahren undenkbar gewesen wären. Und doch sorgt die Vollnarkose bei vielen Patienten für eine Gänsehaut. „Eine Narkose, ob regional oder als Vollnarkose, ist heute genauso sicher wie eine Flugreise“, erklärt Dr. Markus Bruckner, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Klinikum Niederberg.

„Vor einer geplanten Operation ist ein ausführliches Gespräch mit dem Narkosearzt ein Muss und daher obligatorisch“, sagt der Mediziner. Hierbei werden die Patienten zu Vorerkrankungen befragt über das verwendete Narkoseverfahren aufgeklärt „Unsere Aufgabe ist es, die Patienten über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren, Risiken zu besprechen und so die am besten geeignete Narkose anzubieten“, betont Dr. Markus Bruckner. „Oft fragen die Patienten nach plötzlichem Erwachen oder Folgeschäden durch die Anästhesie. Diese Angst versuchen wir so gut es geht zu nehmen“. Die Narkosemittel würden individuell nach Alter, Erkrankung und Zustand des Patienten eingesetzt und sind daher sehr sicher.

Das Medizinforum am kommenden Dienstag beginnt um 18 Uhr in den Sitzungszimmern I und II an der Robert-Koch-Straße. Nach einer Fragerunde mit den Ärzten ist auch die Besichtigung eines OP-Raums möglich. Dafür wird um Anmeldung unter Telefon 02051/982 10 71 oder per E-Mail gebeten. HBA

