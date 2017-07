Eric Hempel leitet die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie. Die wurde um den Bereich Psychosomatik erweitert.

Velbert. Das Helios Klinikum Niederberg hat die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie mit dem neuen Bereich der Psychosomatik vervollständigt. Damit können an der Robert-Koch-Straße jetzt auch Patienten behandelt werden, bei denen es keine erkennbare körperliche Ursache für Beschwerden gibt. Dr. Eric Hempel ist seit Juli neuer Chefarzt dieser Abteilung.

Ein multiprofessionelles Team aus ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten, erfahrene Pflegekräfte, Ergotherapeuten sowie Kunst- und Physiotherapeuten ist für die Patienten da. „Schwerpunkt meiner Arbeit ist es, maßgeschneiderte therapeutische Angebote für Betroffene der Region anzubieten und damit existierende Versorgungslücken zu schließen“, sagt Dr. Eric Hempel. Er hat, im Rahmen der Einrichtung psychosomatischer Stationen an den Helios-Standorten Velbert und Duisburg, die chefärztliche Leitung übernommen. Dr. Hempel wird parallel beide Standorte im gleichen Umfang verantwortlich führen. Seine besonderen Schwerpunkte sind unter anderem Essstörungen, Angststörungen und Persönlichkeitsstörungen. „Es ist wirklich wichtig für unsere ganze Abteilung, dass wir nun auf die Expertise von Dr. Hempel im Bereich der Psychosomatik zurückgreifen können. So runden wir unser therapeutisches Angebot ab“, sagt Dr. Ulrich Meincke, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Kooperation mit niedergelassenen Ärzten soll verstärkt werden

Die Psychosomatik betrachtet den Menschen als Ganzes. Dies bedeutet, dass sich seelische und körperliche Beschwerden gegenseitig beeinflussen. „Dauerstress kann krankmachen, sowie auch dauerhafte Schmerzen eine seelische Belastung hervorrufen können“, sagt der Mediziner. „Eine typische psychosomatische Erscheinung kann eine Panikattacke sein. Die Betroffenen verspüren Schwindel und leiden unter Herzrasen. Hierfür ist oft keine körperliche Ursache zu finden“, sagt er weiter. Auslöser sind in dem Fall oft psychische Faktoren, wie andauernder Stress oder seelische Dauerbelastung. Die Betroffenen können ihre Symptome nicht kontrollieren. „Das autonome Nervensystem nimmt in diesem Moment das Heft in die Hand und die Betroffenen sind machtlos gegenüber Bluthochdruck und schwitzigen Händen“, so der Chefarzt.

Dr. Eric Hempel absolvierte sein Studium und seine Promotion an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und Nürnberg. Er bildete sich zum Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie weiter. Zuletzt arbeitete er als Oberarzt in einer psychosomatischen Station und Tagesklinik in Bayern.

Das Klinikum Niederberg veranstaltet jetzt für niedergelassene Kollegen aus Velbert und der Umgebung Fortbildungen. Insgesamt bietet das Ärzteteam zehn Termine jeweils mittwochs ab 17 Uhr an. Auch sechs weitere Notfallkurse für Praxismitarbeiter und niedergelassene Ärzte gehören zum breit gefächerten Programm. „Ich freu mich in den kommenden Wochen viele Kollegen begrüßen zu dürfen. Ob Gynäkologen oder Pneumologen – wir sprechen mit unserer Niederberger Ärzte-Akademie viele unterschiedliche Fachbereiche an“, sagt der Ärztliche Direktor, Prof. Dr. Mark Goepel. Ihm ist die Zusammenarbeit mit den Ärzten aus der Umgebung sehr wichtig. Diese soll mit dem neuen Programm in den kommenden Wochen und Monaten weiter ausgebaut werden. „Für die Zukunft ist dann auch geplant, dass wir gemeinsam mit den niedergelassenen Kollegen Fortbildungen anbieten können“, sagt Goepel. Für die Termine können sich Interessierte über das jeweilige Sekretariat anmelden. HBA

