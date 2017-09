Wetterbedingt wurden weniger Karten verkauft als erhofft. Die Stimmung war trotzdem super.

Wülfrath. Man kommt in diesem Jahr nicht umhin, über das Wetter zu reden. Ob nach astronomischer oder meteorologischer Rechnung, ein Sommer hat praktisch nicht stattgefunden. Darunter hatte auch das „Tunnelflimmern“ am Wochenende zu leiden. Bei sehr wechselhaftem Wetter und Temperaturen unter 15 Grad hatten sich die Veranstalter schon auf weniger Gäste als im Vorjahr eingestellt. Doch statt der angepeilten 400 Tickets wurden im Vorverkauf nur rund 140 verkauft.

Diejenigen, die da waren, ließen sich die Laune allerdings nicht von der Kälte vermiesen. Mit entsprechender Kleidung ausgestattet kamen viele schon zum Einlass ab 19.30 Uhr und genossen das reichhaltige kulinarische Angebot. Dirk Schlüter hatte wieder eine Auswahl erlesener Whiskys und Weine mitgebracht, dazu konnte man Kartoffelchips in der schottischen Geschmacksrichtung „Haggis & Chili“ probieren. Das Ehepaar Wagner, Betreiber des Tunnelcafés, servierte Pellkartoffelsalat, Bratwurst und Frikadellen, während nebenan Friedrich Wilhelm König vom Förderverein die Popcornmaschine bediente.

Alternatives Knabberzeug gab es beim Tunnelflimmern bei den Rockmusikern der WüRG, genauso wie Bier und Softgetränke. Die WüRGer waren ganz in ihrem Element, als sie bis zum Filmstart gegen 21 Uhr Stimmungsmusik auflegen durften. So wurde das „Vorprogramm“ mindestens genauso wichtig wie der Film.

Im September ist an jedem Wochenende in Wülfrath was los

Gezeigt wurde am Samstag die Musical-Komödie „La La Land“ (2016), die bei der Oscar-Verleihung sechs der begehrten Trophäen abräumen konnte. Der Film handelt von einer jungen Schauspielerin (Emma Stone) und einem Jazz-Pianisten (Ryan Gosling), die nach Los Angeles gehen um ihre Träume zu verfolgen. Nach einigen eher unerfreulichen zufälligen Treffen werden sie ein Liebespaar. Doch der steinige Weg zum erfolgreichen Filmstar beziehungsweise zur eigenen Jazz-Bar stellt ihre Beziehung auf viele harte Proben. Rund 100 Leute wollten den Film an diesem Abend sehen, immerhin mehr als die französische Komödie „Plötzlich Papa“ am Abend davor.

Es war das elfte Tunnelflimmern seit 2007 und das erste, das an nur einem statt an zwei Wochenenden stattfand. Das lag allerdings nicht am Wetter, sondern an den vielen anderen Veranstaltungen, die im September in Wülfrath stattfinden. „Letzte Woche war Kirmes, nächste Woche ist Kartoffelfest“, sagt Zeittunnel-Leiterin Andrea Gellert. „Da wollten wir keine Konkurrenz machen“.

Das Open-Air-Kino geht auf eine Idee des Zeittunnel-Teams zurück und ist eine Kooperation mit dem Wuppertaler Kino-Veranstalter Mark Rieder. Er stellt Leinwand, Projektor und Soundanlage und trifft eine Vorauswahl der Filme. „Gerne hätten wir ‘Ich - Einfach unverbesserlich 3’ gezeigt, aber der läuft leider noch im Kino“, so Gellert.