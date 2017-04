Kinder feilen am perfekten Pass

In der Fußballschule am Waldschlösschen eifern die Kinder ihren großen Idolen nach und verbringen ihre Ferien mit Gleichgesinnten.

Neviges. „Viele Jungen träumen davon, in ihren Lieblingsverein spielen zu können“, weiß Peter Kulpe. „Wenn wir hier Mannschaften aufstellen, dann haben die klangvolle Namen, wie eben Borussia Dortmund, Bayern München oder Manchester United“, so der Trainer, der seit gestern die Fußballschule in der Halle am Waldschlösschen leitet. „Eigentlich wollten wir auf dem Platz gehen, da aber die Temperaturen gefallen sind, spielen wir in der Halle, damit sich vor allem die Kleinsten nicht erkälten“, gibt sich der Fußballtrainer fürsorglich, der beim FC Wülfrath die B 1 trainiert und seit Jahren in den Ferien für den Stadtsportbund Velbert zusammen mit dem TSV Neviges eine Fußballschule anbietet.

In dieser Schule bekommen die Kinder keine Noten

„Vormittags gibt Passtraining mit drei bis vier Ballkontakten. Nach der Mittagspause mit dem Lunchpaket von der Mutter werden Mannschaften gebildet, und dann gibt es kleines Turnier“, beschreibt Peter Kulpe den Tagesablauf in seiner Schule, in der es keine Noten gibt. „Die Kinder sollen Spaß haben. Wir achten nicht auf Leistungen, die müssen die Kinder im Alltag schon genug zeigen.“ Freude am Spiel haben die Nachwuchskicker allemal. „Fußball spielen ist einfach toll“, findet der siebenjährige Moritz und lacht übers ganze Gesicht. Der andere Moritz, der sechs Jahre älter ist, kann dem nur beipflichten: „Mir macht Fußball auch sehr viel Spaß. Ich habe auch mal in einem Verein gespielt, und zwar beim SuS Niederbonsfeld.“ Und auch der elfjährige Dean träumt davon, ein Fußballspieler zu werden.

Nach Ostern bietet die Sportjugend Velbert eine weitere Fußballschule auf dem Platz in Velbert-Birth in Zusammenarbeit mit dem TV Dalbecksbaum an. Der Unkostenbeitrag für vier Tage beträgt 32 Euro, darin sind neben Training, Betreuung, Versicherung sowie Getränken Urkunden und Würstchen für den Schlusstag enthalten. Mitmachen können Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren (weitere Informationen: siehe Info-Box).

