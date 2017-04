Kegler messen sich beim Osterturnier

Erwachsene und Jugend traten in je drei Gruppen an.

Wülfrath. Am Gründonnerstag richtete die Keglervereinigung erstmals ein Osterturnier für ihre aktiven und passiven Mitglieder auf den Bahnen im Awo-Haus an der Schulstraße aus. Die Vereinsvorsitzenden Dieter Droß und Werner Springer freuten sich sehr über die rege Teilnahme, da insgesamt über vier Blöcke mit Blockstart gespielt werden konnte. Jeder Kegler absolvierte dabei 40 Wurf in die Vollen mit Gassenzwang („Abräumgasse“), unterteilt in drei Leistungsklassen. Nachfolgend die Ergebnisse: In der Gruppe eins kam Thorsten Jentsch auf 311, Klaus-Dieter Lang auf 308 und Wolfgang Hasenkamp auf 305 Holz. In der Gruppe zwei erzielten Klaus Helmes 284, Werner Springer 282 und Gertrud Taschke 274 Holz. In der Gruppe drei verbuchten Rainer Roedenbeck 267 Holz, Thorsten Krause 264 und Manfred Bugs 256 Holz. Beachtlich waren auch die guten Jugendergebnisse von Joshua Burggräf mit 243 Holz und David Burggräf mit 238 Holz, die beide damit ihre bisherigen Bestleistungen verbessern konnten. Dieter Droß verteilte im Anschluss noch ein paar Ostereier an die Spieler und bedankte sich für den schönen Abend.

Zum Abschluss erhielten alle Aktiven ein kleines Osterpräsent

Auch ihre Jugendspieler hatten die Sportkegler wieder zum Osterkegeln ins Awo-Haus an der Schulstraße eingeladen. Zum sportlichen Vergleich begrüßte Jugendbetreuer Werner Springer auch einige Eltern. Es wurden 40 Wurf in die Vollen ohne Gassenzwang gespielt, unterteilt in drei Gruppen. Die Ergebnisse: In Gruppe eins erzielten David Burggräf 230, Joshua Burggräf 216 und Lilly Tannenberg 159 Holz. In der Gruppe zwei kamen Marc Bätzgen auf 224 Holz, Christiane Bätzgen auf 210 und Michaela Arbes auf 196 Holz. In der Gruppe drei erspielten sich Justi Aubang 180 Holz, Nikita Aubang 171 Holz und Mathias vom Mach 160 Holz. Im Anschluss erhielten alle ein kleines Osterpräsent. HBA

