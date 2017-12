Zum Jahresabschluss war der Harfenist Tom Daun zu Gast im Komm-Center Schlupkothen.

Wülfrath. Der Schlupkothener Veranstaltungsort „Kathedrale“ stammt zwar nicht aus dem Mittelalter, aber der Solinger Harfenist Tom Daun entführte sein Publikum dennoch in vergangene Zeiten. Sein weihnachtliches und mittelalterliches Programm „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ wurde begeistert aufgenommen. Daun spielte nicht nur abwechselnd auf mehreren Harfen, gelegentlich sang er alte Texte dazu. Zu einer irisch-keltischen Melodie rezitierte er ein Gedicht aus dem 13. Jahrhundert. „Süß ist das Seufzen deiner Saiten“, hieß wohl die eindringlichste Zeile des Abends. Altbekannte weihnachtliche Texte sang oder summte das Publikum freudig mit.

Zu einem Musikstück las er einen Auszug aus einer weihnachtlichen Kindergeschichte vor. Sie hieß „Jan & Weihnachtswunder“ und stammte von seiner Ehefrau Andrea Daun, die als Kinderbuchautorin und Pädagogin tätig ist. Dem Musiker ist es mit den weihnachtlichen und mittelalterlichen Klängen gelungen, dem modernen Gebäude eine sakrale Atmosphäre wie in einer echten Kathedrale einzuhauchen.

Zum Start in die neue Saison spielt das Jazz-Duo „Don Claudi & Adam“

Das Veranstaltungsteam der Kathedrale bemüht sich um ein Programm, das Bewährtes mit Neuem verbindet. Das Jahr 2018 wird im Programm circa 40 Prozent neue Darbietungen enthalten. Am Sonntag, 7. Januar, wird das Jazz-Duo „Don Claudi & Adam“ mit dem Konzert „The Art of Swing“ auftreten. Den Sonntag darauf spielen Rolf Kaudelka und Joachim Heinemann akustischen Rock’n’ Roll mit ihrer Formation „HeartDevils“. Und am 28. Januar tritt das zweiköpfige Gespann „Boogielicious“, bestehend aus Eeco Rijken Rapps und David Herzel mit dem Programm „Boogie Woogie and Blues at its best“ in der Schlupkothener Kathedrale auf.