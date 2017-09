Velbert. Schon jetzt ist das Gastspiel des Düsseldorfer Kom(m)ödchen-Ensembles (Foto: Christian Rolfes/Kommödchen) in Langenberg am 1. Dezember so gut wie ausverkauft. Deshalb hat sich das Theater Velbert entschieden, das Zusatzkontingent auf den Seitenemporen für den Vorverkauf freizugeben. Auf der Bühne zu erleben sind Maike Kühl, Heiko Seidel sowie Daniel Graf, ehemals im Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses, und der Kabarettisten und Autor Martin Maier-Bode. Erfolgsautor Dietmar Jacobs nebst Co-Autor Christian Ehring sind die Köpfe hinter dem neuen Programm „Irgendwas mit Menschen“. Regie führt Hans Holzbecher, der dem Velberter Publikum auch als Solokabarettist bekannt ist. Die Karten zu je sechs bis 34 Euro gibt es bei Wortwechsel in Neviges, Rommelssiepen 1a, und online. Information und Abonnements: Telefon 02051/26 28 18. HBA

velbert-kultur.de