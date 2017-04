Kart-Slalom-Turnier in neuer Umgebung

Der Wettkampf des MSC findet erstmals auf dem Parkplatz des Emka-Sportzentrums statt.

Neviges. Die Freunde des Jugend-Kart-Slaloms des Motor-Sport-Clubs Neviges-Tönisheide müssen sich bei der jetzt anstehenden 28. Auflage umgewöhnen: Das Jugend-Kart-Slalom-Turnier findet am 1. Mai zum ersten Mal von 9 bis gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz des Emka-Sportzentrums in Velbert-Mitte statt.

Stolze 27 Jahre lang richtete der MSC das Turnier im Zuge der ADAC-Kartslalom-Meisterschaft Nordrhein auf dem Schulhof der Hardenbergschule am Waldschlößchen in Neviges aus. „Doch nach dem Ende des Schulbetriebs sind dort nun leider auch keine Veranstaltungen mehr möglich, so dass der MSC kurzfristig nach einem neuen Turniergelände Ausschau halten musste und dank der Unterstützung durch die Kultur- und Veranstaltungs GmbH Velbert nun am Sportzentrum untergekommen ist“, erklärt Stefan Atzwanger für den Club.

Mehr als 100 Pylone bilden den Parcours für die Teilnehmer

Am Sportzentrum wird mit mehr als 100 orangeroten Pylonen ein Parcours aufgebaut, der aus verschiedenen Aufgaben besteht, die die Kartpilotinnen und Kartpiloten zwischen acht und 17 Jahren möglichst fehlerfrei und schnell durchfahren müssen. Gefahren wird auf zwei 6,5 PS starken Slalom-Karts, die vom ADAC Nordrhein zur Verfügung gestellt werden. Die Sieger werden mit Pokalen geehrt und sammeln wichtige Punkte für die Kartslalom-Meisterschaft. In der Saison 2017 absolvieren die Jugendkartfahrer im Bereich Nordrhein von April bis September 14 Turniere. Zum Saisonende im Oktober treten die 150 bundesweit besten Fahrer beim Endlauf an.

Erwartet werden knapp 100 Starter, da die ADAC-Wertungsbereiche Nord und Süd ab dieser Saison zusammengefasst wurden und sich damit ein Einzugsbereich der Teilnehmer von Emmerich bis zur Südeifel ergibt. Alle gehören einem Motor-Sport-Club in NRW an.

Die Kartgruppe ist noch auf der Suche nach neuen Mitgliedern

Beim MSC-Turnier am Montag, 1. Mai, können kleine und große Zuschauer bei freiem Eintritt Eindrücke von der Motorsportart sammeln. Informationsmaterial zur Jugendkartgruppe und zur Mitgliedschaft im MSC Neviges-Tönisheide, dem zur Zeit einzigen Velberter Motor-Sport-Club mit eigener Jugendgruppe, liegen bereit. Die Kartgruppe mit derzeit neun Mitgliedern sucht noch Nachwuchs. Trainiert wird weiter fast an jedem Samstag auf dem Hof der Hardenbergschule. HBA

www.msc-neviges-toenisheide.de

Anzeige