Noch bis zum Frühjahr 2019 wird sich die Baustelle an der Nevigeser Straße hinziehen. Eine Belastung für die Anwohner.

Tönisheide. Noch heißer als die Mittagssonne strahlte gestern die frisch eingebaute Asphaltbinderschicht die Hitze ab: Die Kanalbaustelle auf der Nevigeser Straße macht Fortschritte und bewegt sich nun sichtbar in Richtung des Tönisheider Zentrums. „Die Anbindung im Bereich Kröklenberg hat länger als gedacht gedauert“, räumt Bernhard Wieneck ein, Geschäftsbereichsleiter Tiefbau bei den Technischen Betrieben Velbert (TBV).

„Ende des ersten Quartals 2019 wird alles fertig sein.“

Bernhard Wieneck, Geschäftsbereichsleiter Tiefbau bei den Technischen Betrieben Velbert

Hinzu kommt – was man sich in diesen Tagen kaum vorstellen kann – die Baustelle ruhte vor gut einem halben Jahr wegen Dauerfrost. „In circa sechs Wochen wird die Baustelle den kleinen Kreisverkehr am Netto-Markt erreichen, der wird dann in eine normale Kreuzung umgebaut, weil er nicht mehr gebraucht wird.“

Auf umfangreichere Sperrungen müssen sich die Autofahrer gefasst machen, wenn die Baustelle die große Kreuzung mit der Wülfrather und Kuhlendahler erreicht. „Ende des ersten Quartals 2019 wird alles fertig sein“, gibt sich Wieneck zuversichtlich und korrigiert damit seine Aussage vom Februar, als er den Sommer als Ende der Baustelle prognostizierte.

Neben dem Witterungsverlauf führt er weitere Gründe für die zeitliche Verzögerung an. „Wegen der nur halbseitigen Straßensperrung ist es kompliziert zu arbeiten. Viele Firmen müssen mit Lastwagen angefahren werden, deshalb wurde die 800 Meter lange Baustelle auf zwölf kleine Abschnitte aufgeteilt. Wir haben mit allen Anlieger gesprochen.“

„Mit uns hat keiner gesprochen“, wundert sich Heike Ellspiepen von Getränke Peibst. Aber sie kann sich nicht beschweren: „Die Arbeiter waren immer freundlich und hilfsbereit. Wenn große Lkw mit Anhänger rein oder raus mussten, verschoben sie sofort die Baustellenabsperrung“, lobt die Geschäftsfrau die Zusammenarbeit.

Arnd Schörner von der gegenüberliegenden Carwash-Arena stellt auch die gute Zusammenarbeit mit der Baufirma heraus: „Die sind ganz und bemüht, dass es reibungslos läuft, aber dann und wann gibt es doch immer mal wieder Sachen, die haken. Wenn man telefoniert, dann ließ sich eine Lösung finden.“ Trotzdem machte er in den vergangenen Monaten rund ein Drittel weniger Umsatz. „Die Einfahrt war 50 Meter weiter, schwer für die Kunden zu finden, dazu kam die Ampel.“

Alte Röhre war überlastet und muss erneuert werden

Die angrenzende Tankstelle bekommt die Baustelle auch zu spüren. „Es kommen deutlich weniger Kunden, es sei denn, die Kraftstoffpreise sinken“, wie ein Mitarbeiter bemerkt. Der Inhaber der benachbarten Kraftfahrzeugwerkstatt hat ebenfalls weniger Einnahmen verzeichnet und gibt sich gelassen. „Die Bauleute machen auch nur ihren Job, da muss man durch, das muss gemacht werden, das geht nicht anders, aber ein Ende ist ja absehbar.“ Nötig wurde die mehrmals verschobene Erneuerung des Kanals, weil die alte Röhre „hydraulisch überlastet“ war, wie es der Fachmann ausdrückt. „Bei stärkerem, normalem Regen konnte der schon überlaufen.“