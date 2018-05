In diesem Jahr stehen noch wichtige Konzerte auf dem Programm.

Wülfrath. „Ein kleiner Sicherheitshinweis noch: Wenn Noten angeflogen kommen – bitte aufsammeln, die brauchen wir noch.“ Nicole Nöske, die das traditionelle Konzert der Kalkstädter Wülfrath am 1. Mai moderiert, trägt es mit Humor, dass es an diesem Vormittag nicht nur ziemlich kalt, sondern zusätzlich auch noch ziemlich windig ist. „Bei Temperaturen um die drei Grad waren wir heute Morgen drauf und dran das Konzert abzusagen“, erzählt Vereinsvorsitzender Wolfgang Köster. Nicht nur, dass die Finger der Musiker bei solchen Temperaturen kalt werden, auch die Instrumente leiden: Das Stimmen der Instrumente sei schwieriger, die Felle der Schlaginstrumente nicht so gut bespielbar, und den Flöten bei Wind die richtigen Töne zu entlocken, sei ebenfalls schwierig, so Köster.

Die Bühne stand deshalb im windgeschützten Innenhof, der wie immer mit Birkenzweigen geschmückt war und sich trotz Kälte schnell mit Besuchern füllte. Sogar zusätzliche Stühle mussten aus dem Vereinsheim geholt werden. „Wir sind stolz auf unsere treuen Besucher“, begrüßte der Vorsitzende die Zuschauer. Auch im letzten Jahr hätten sie den Verein gerettet und ihn bei strömendem Regen „von den roten in die schwarzen Zahlen gegessen“.

Das Programm der Kalkstädter, die sich immer mehr der konzertanten Musik zuwenden, sei mit Märschen und Polkas natürlich etwas „Open Air-lastig“, hatte Köster vor dem Konzert angekündigt. Doch auch vom zünftigen „Marsch der Medici“ oder der fröhlichen „Amselpolka“ waren die Gäste wie immer begeistert und belohnten das Orchester mit viel Applaus. Zwischendurch ließ Dirigentin Tanja Rödel auch ruhigere Töne anstimmen, etwa „The Fairytale of New York“, von Nicole Nöske als „zauberhafte Märchenmelodie“ beschrieben. Eingesetzt wurde auch das neue Vibraphon im Wert von über 6000 Euro. „Ein Stabspiel, bei dem statt Holzplatten Metallplatten bespielt werden“, erklärt Wolfgang Köster. Durch die elektrische Belüftung würden verschiedenartige Töne entstehen.

Am 13. Mai präsentieren sich die Kalkstädter beim Konzert eines befreundeten Vereins in Essen-Heisingen. Der Musikverein freut sich, zum Hofgartenkonzert am 26. August in Düsseldorf spielen zu dürfen. Die zweite Jahreshälfte steht im Zeichen der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft beim Deutschen Musikfest 2019. Am 7. Oktober steht die Qualifikation an.