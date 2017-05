Mettmann. Entlang der von-Humboldt-Straße in Velbert sind am frühen Sonntagmorgen bei acht abgestellten Pkw die Außenspiegel beschädigt worden. Ein Zeuge beobachtete, wie vier Jugendliche auf ihren Fahrrädern über die von-Humboldt-Straße in Richtung Kopernikusstraße fuhren und dabei in Höhe der Häuser von-Humboldt-Straße 2 - 10 von ihren Fahrrädern aus gegen die linken Außenspiegel der dort am Fahrbahnrand abgestellten Pkw traten.

An acht Pkw wurden die linken Außenspiegel beschädigt oder zerstört. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Diese Strafanzeige wird durch das Kriminalkommissariat Velbert bearbeitet. Die Kommissare hoffen bei ihren Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung dieser Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Telefonnummer 02051 / 946-6110 jederzeit entgegen.

