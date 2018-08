Sandstrahlarbeiten auf der Baustelle am Mariendom sind vorerst beendet. Die Arbeiten sind in der nächsten Phase, der Beschichtung.

Neviges. Nachdem in den vergangenen Wochen das Brausen des Strahlgerätes in Teilen der Altstadt deutlich zu hören war, ist es nun ruhig. „Das heißt aber nicht, dass wir nichts tun“, sagt Bauleiter Lenard Dankesreiter. „Der erste Bauabschnitt ist komplett abgestrahlt, ab heute beginnen wir mit der Textilbeschichtung.“

Zuvor hatten die Betonbauer die sichtbar gewordenen Schäden saniert. „Der freigelegte Bewehrungsstahl wurde nochmals gestrahlt, anschließend dreimal mit Korrosionsschutz versehen und abschließend mit Grobmörtel reprofiliert“, schildert Polier Frank Wiemhoff die einzelnen Sanierungsschritte. „Ab heute wird mit der Spritzmaschine gearbeitet. Das wird einige Wochen dauern, denn dieser Bau ist schon ziemlich speziell. In eine Lage Mörtel wird das Netz aus Karbon eingearbeitet, es folgt eine weitere Lage Mörtel, wieder das Hightech-Textilgeflecht, darauf wieder Mörtel und abschließend die pigmentierte Deckschicht, in die mit Brettern die Struktur der Schalung eingearbeitet wird.“

Das sogenannte Textil sieht gar nicht nach einem Stoff aus und fühlt sich auch nicht so an: Die Karbonmatten sind hart wie ein Drahtnetz, das wie ein solches biegsam ist und so den Kehlungen angepasst werden kann, außerdem ist es sehr rau. „Das Material wurde zuvor mit Sandstrahl behandelt, damit der Mörtel besser haften kann“, erklärt der Polier. Erste Flächen wurden gestern in Angriff genommen, die anschließend befeuchtet und sorgfältig mit Planen abgedeckt wurden, damit das Material langsam trocknet und sich die gewünschte Struktur ausbilden kann.

„Der erste Bauabschnitt ist komplett abgestrahlt, ab heute beginnen wir mit der Textilbeschichtung.“

Lenard Dankesreiter, Bauleiter

Wenn dieser erste Bauabschnitt an der Spitze der Pyramide beendet ist, wird das Gerüst teilweise ab- und umgebaut, um die darunter liegen Flächen zu bearbeiten. „Wir arbeiten uns abschnittsweise von oben nach unten. Damit die bereits abgestrahlten Flächen nicht durch abprallende Mörtelteile verschmutzt werden, müssen sie mit Planen abgehängt werden.

„Das sind alles Arbeiten, die wichtig sind, lange dauern und die man von unten nicht sieht. Aber die Leute fragen sich, warum das so lange dauert“, hat Bauleiter Dankesreiter erfahren, und wirbt um Verständnis für die lange Bauzeit. „An der Spitze der Pyramide ist es sehr eng, da können nur drei Leute gleichzeitig arbeiten. Kommen wir weiter runter, wird eine weitere Kolonne tätig.“

Dennoch werden die Bauarbeiten bis in den Februar andauern, weil nicht wie ursprünglich angedacht im März, sondern im Juni begonnen wurde. Es kann nicht bei jedem Wetter gearbeitet werden. Die Mindesttemperatur für das Aufbringen des Spritzbetons liegt bei fünf Grad, die Höchsttemperatur bei 30 Grad. Diese Grenze wurde bei den Strahlarbeiten in diesem Glutsommer bei weitem überschritten.

„Wir haben weiter gemacht, mit vielen Pausen und die Männer haben sich immer abgewechselt“, sagt der Polier über die Leistung seiner Mannschaft, die neben der Hitze unter der Gerüsteinhausung durch die Schutzausrüstung ins Schwitzen kamen. „Der Kompressor hat ein paarmal schlapp gemacht, die Arbeiter nicht, das war eine Höchstleistung“, lobt Martin Struck den Einsatz der Betonsanierer der Essener Firma Torket, als sich der Dombaumeister über den Stand der Sanierung persönlich informierte.