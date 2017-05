Die Stadt Velbert hat die „Ferienspaß für Kids“-Broschüre veröffentlicht. Mehr als 2000 Plätze sind bei den Aktionen im Angebot.

Velbert/Neviges. Die „Ferienspaß für Kids“-Broschüre für die Sommerferien ist nun erschienen. Die Aktionen finden erneut in Kooperation mit der Sportjugend und vielen Vereinen und Verbänden statt. „Dieses bewährte Konzept besteht bereits seit 1999“, sagte Viola Meseberg-Dunkel vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport in Gespräch mit der WZ.

Kernzielgruppe sind Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren, natürlich können je nach Veranstaltung auch jüngere oder ältere mitmachen. Mehr als 2000 Plätze stehen für die angebotenen Aktionen zur Verfügung. Der erste Anmeldetag mit persönlicher Anmeldung und direkter Bezahlung ist am Samstag, 6. Juni, in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr im Service-Büro des Velberter Rathauses.

Kinder lernen alles rund um Zirkus und geben zwei Vorführungen

Bei den Ferienaktionen werden Tages- und Mehrtagesaktionen sowie Wochenaktionen angeboten. In der vierten Ferienwoche (7. bis 12. August) gibt es zum Beispiel wieder ein Zirkusprojekt mit einem Zirkuszelt auf dem Bolzplatz der Grundschule Birth (Kopernikusstraße/von-Humbold-Straße). Los geht es am 7. August, das Ende ist am 12. August (jeweils von 10 bis 16 Uhr). Die Kinder lernen in Workshops jonglieren, Feuerkünste, zaubern, Clown-Sketche und vieles mehr. Die Teilnahme kostet 70 Euro (Ermäßigungen sind möglich). Die Zirkusvorstellungen der Kinder finden am 12. August statt. Die erste wird von 11 bis 13 Uhr präsentiert, die zweite von 13.30 bis 15.30 Uhr.

Auf dem Programm stehen zudem altbewährte Ferienaktionen wie Fußballwoche, Tennis, Golf, Waveboard, Kartslalom, Minigolf und vieles mehr.

MSC Tönisheide-Neviges bietet wieder Kartslalom-Kurse an

Der MSC Neviges-Tönisheide bietet wieder Einsteigerkurse in Sachen Kartslalom an. Am 26. Juli und 9. August steht der Parkplatz am Sportzentrum 1 ganz im Zeichen des Motorsports. Der erste Kurs ist von 9 bis 10.30 Uhr und richtet sich an Kinder im Alter von acht und neun Jahren. Der zweite Kurs findet zwischen 10.30 und 12 Uhr statt (gleiche Altersgruppe). Von 12.30 bis 14 Uhr können Kinder zwischen zehn und 13 Jahren ihr Können testen, auch von 14 bis 15.30 Uhr. Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren greifen von 15.30 bis 17.30 Uhr ins Rennlenkrad. Die Kursgebühr beträgt jeweils 3,50 Euro. Die Teilnehmer sollen lange Hosen und T-Shirts sowie geschlossene Turnschuhe tragen. Wer einen Vollvisierhelm und Rennhandschuhe hat, kann sie mitbringen, ansonsten werden sie vom MSC Neviges-Tönisheide gestellt. Sollte es regnen, könnten die Kartslalom-Kurse eingeschränkt angeboten werden oder ausfallen.