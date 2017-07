Ursula Liskes führte nach vier Jahren Pause wieder eine Gruppe durch den Mariendom, die Stadtkirche und die alte Wallfahrtskirche.

Neviges. Eine üppig barock dekorierte Kirche, ein Dom als begehbares Kunstwerk aus Beton und eine reformiert-nüchterne Kirche mitten in der Stadt – so unterschiedlich sind die christlichen Gotteshäuser in Neviges. Über die Wallfahrt und die Adeligen von Bernsau im Schloss Hardenberg hängen sie alle zusammen, sagt Ursula Liskes. Die Kirchenführerin aus Velbert-Nord beweist es bei ihrer Drei-Kirchen-Führung für Velbert Marketing – erstmals wieder nach vier Jahren Pause. Die Leute hätten ihr gefehlt, sagt Liskes. Und es sei ihre Idee, die Zusammenhänge so zu zeigen.

„Diese Pracht in der katholischen Kirche und diese Schlichtheit in der evangelischen – das ist sehr interessant.“

Ursula Liskes, Kirchenführerin

Die Sachkenntnis der Rentnerin zieht eine kleine Schar an. Diesmal sind es fünf Gäste. Besucherin Hannelore Terschanski aus Velbert stellt fest: „Diese Pracht in der katholischen Kirche und diese Schlichtheit in der evangelischen – das ist sehr interessant.“ Sie habe zwölf Jahre in Neviges gelebt. Bau, Einweihung und erste Jahre des modernen Doms habe sie miterlebt: „Viele haben ja Affenfelsen gesagt. Ich kam jeden Tag an der Baustelle vorbei.“

Ursula Liskes erzählt ihren Gästen eine katholische Geschichte, die mitten im evangelischen Neviges spielt und die alles zusammenbringt. Anna von Bernsau stiftete 1670 die heutige alte Wallfahrtskirche. „Das war eine Kapelle, winzig im Vergleich zu jetzt“, sagt Liskes. Sechs Jahre später habe die Adelige Mönche in den Ort geholt, Franziskaner. Dass schließlich eine immer größere Kirche notwendig wurde, dass ausgebaut wurde und die Pilger die Stadt prägten, geht zurück auf den September 1680: „Pater Antonius Schirley hatte in seiner Klosterzelle in Dorsten eine Eingebung.“ Er hörte eine Stimme, die ihm befahl: Er sollte ein bestimmtes Gnadenbild der Maria nach Neviges bringen, das damals Hardenberg hieß. Zugleich wurde ein Wunder angekündigt. Und tatsächlich erholte sich 1681 der Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg, Bischof von Münster und Paderborn, von vermeintlich tödlicher Krankheit - nachdem er am Gnadenbild gebetet hatte. Wie es vorhergesagt war. Die Geschichte der Wallfahrt hatte begonnen.

Die Pilger aus Dülmen in Westfalen gelten als mit die zuverlässigsten: Immer Ende Juni erscheinen sie in Neviges, seit 1682. Viele Gäste stifteten eine herrliche Barockausstattung für die Kirche. Zuletzt 1976 erweiterte Dom-Architekt Professor Gottfried Böhm den alten Bau, sagt Liskes. Er öffnete ein Seitenschiff, fügte eine Wand aus Glasbausteinen hinzu, brachte mehr Platz und Licht in die gotische Kirche.