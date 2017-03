Jäger bringen Kindern die heimische Flora und Fauna näher

Hegering blickt bei der Jahreshauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück. Die Bilanz: Umweltpreis und sehr solide Finanzen.

Wülfrath. Zur Jahreshauptversammlung blickte der Hegering Wülfrath jetzt auf ein sehr erfolgreiches vergangene Jahr zurück. Die Hauptaufgabe sieht der Hegering in der Erhaltung und dem Schutz der Lebensräume für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Besonders das große Engagement im Bereich der Naturpädagogik wurde von Hegering-Leiter Reinhardt Weniger gelobt. So ist es vor allem die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die den Jägern im Hegering am Herzen liegt. Die Jäger sind bemüht, Kindern früh die Natur näherzubringen und sie für Themen wie Umweltschutz und die heimische Flora und Fauna zu sensibilisieren.

Neben den alljährlichen Waldjugendspielen für weiterführende Schulen veranstaltet der Hegering jedes Jahr Wald- und Revierführungen, Lernort-Natur-Veranstaltungen für Kindergärten und Grundschulen. Außerdem wird eine Schul-Arbeitsgemeinschaft „Wald und Natur“ angeboten. Dort erklären engagierte Hegering-Mitglieder den Kindern Flora und Fauna, beantworten Fragen und fördern eine Diskussion um Naturpflege und Umweltschutz. Für dieses Engagement ist der Hegering Wülfrath im vergangenen Jahr mit dem zweiten Platz beim Umweltpreis der Stadt Wülfrath und des Energiekonzerns RWE ausgezeichnet worden.

Ein weiterer Höhepunkt im vergangenen Jahr war das Sommerfest, das eine rundum „tolle Veranstaltung“ gewesen war, sagte Weniger. Etwa 50 Gäste seien gekommen, um gemeinsam zu feiern.

Auch finanziell kann der Hegering sich nicht beklagen: Man beendete das Jahr 2016 mit einem weitaus höheren Bestand als zu Beginn des Jahres.

Schieß-Obmann Lars Lipke freut sich vor allem darüber, dass sich die Teilnahme beim Schießen wieder verbessert hat. „Das war nicht selbstverständlich, nachdem auf bleifreie Munition umgestellt wurde“, erzählte Lipke.

Die Bläser haben beim Landeswettbewerb in Siegen zudem den 17. Platz belegt. „Für uns ist das ein tolles Ergebnis“, freute sich das Vorstandsmitglied. Auf einen Programmpunkt in diesem Jahr können sich die Mitglieder jetzt schon freuen: Es ist eine Fahrt in den Naturpark Eifel geplant.

