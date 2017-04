In Velbert lodern mehr als ein Dutzend Osterfeuer

Sowohl Sportvereine als auch kirchliche Gruppen pflegen den christlichen Brauch an Karsamstag und Ostersonntag.

Velbert. Mit dem Entzünden des Osterfeuers wird seit Jahrhunderten der Winter verabschiedet. Es kündet von den folgenden Feiertagen, ist Symbol für die Wiederauferstehung Jesu Christi. Auch in Velbert ist es Tradition, dass am Karsamstag und Ostersonntag die Osterfeuer brennen. Am 15. April werden an 14 Stellen von der Stadt genehmigten Orten und am 16. April an vier Stellen im Stadtgebiet die Flammen lodern. Allein in Neviges werden elf Osterfeuer entfacht.

Den guten Brauch lassen die Sportfreunde Siepen, die den Platz an der Hohenbruchstraße als erster Fußballverein der Stadt selbst bewirtschaften, am Karsamstag wieder aufleben. Dort wird der Scheiterhaufen um 19 Uhr brennen. Ebenfalls um 19 Uhr geht es bei der Gemeinschaft im Holz am Wiesenweg 14 sowie bei den Motorradfahrern des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Neviges an der Deilbachstraße 287 ans Anzünden.

Die Voltigierer entzünden ebenso ein Feuer wie die Kleingärtner

Der Wülfrather Voltigier- und Pferdesportverein lädt für 18 Uhr zur Ibacher Mühler 109 ein, ebenso der Schepershof an der Windrather Straße 134 und der Kleingartenverein Neviges auf der Anlage II an der Bahnstraße. Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Tönisheide greifen am Karsamstag um 19.30 Uhr an der Kantstraße 97 zur Fackel, um das Osterfeuer zu entzünden. Die Nordrather Nachbarschaft und ihre Gäste können sich von 16 bis 20 Uhr um das Feuer an der Deilbachstraße 31 versammeln. Die Landjugend Neviges lädt für 20 Uhr an die Alaunstraße 82 ein.

Weitere Osterfeuer brennen am Karsamstag ab 19 Uhr beim Postsportverein Velbert, Ernst-Moritz-Ardnt-Straße 19, um 18 Uhr bei der Wohn- und Werkgemeinschaft Langenberg, Donnerstraße 31, ab 17 Uhr beim Nordstädter Bürgerverein am Moltkeplatz und ab 18 Uhr bei der Langenberger Sportgemeinschaft, Nierenhofer Straße 160.

Die Pfadfinder des Stammes Hardenberg und die Fördergemeinschaft St. Georg entzünden ihr Osterfeuer seit mehr als 30 Jahren am Ostersonntag auf dem Marienberg an der Bernsaustraße. Dort können Kinder ab 18 Uhr Ostereier suchen und ab 18.30 Uhr an kleinen Feuerstellen Stockbrot rösten. Nach der Segnung wird gegen 19 Uhr das große Feuer entzündet. Längst ist das Feuer auch Treffpunkt für viele Nevigeser, die sonst eher wenig mit dem Marienberg oder den Pfadfindern zu tun haben. Bis Mitternacht bleibt dort Zeit für gute Gespräche im Schein der Flammen.

Termine für Frühaufsteher bieten am Ostersonntag der Örkhof von 5.30 bis 7 Uhr an der Hohlstraße 139 sowie die Windrather Talschule von 6 bis 9 Uhr am Brinker Weg 46, jeweils in Langenberg. Den Reigen der Osterfeuer wird zwischen 19.30 und 23 Uhr auf dem Hof Vorberg an der Nordrather Straße 281 in Neviges beschlossen. HBA

Anzeige