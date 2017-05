Kreissportbund, Turnerbund und Seniorenrat laden dazu ein, mit den Tipps von Trainerin Katharina Zador wieder in Schwung zu kommen.

Wülfrath. „Runter vom Sofa und ran an die Sportgeräte im Generationenpark In den Banden“ lautet morgen das Motto für Frauen und Männer der Generation 50 plus. Der Kreissportbund (KSB) Mettmann, der Turnerbund Wülfrath (TBW) und der Seniorenrat der Stadt Wülfrath laden von 10 bis 11 Uhr mit der Premiere von „Sport im Park!“ dazu ein, sich aufzuraffen und mit den Tipps von Übungsleiterin Katharina Zador (TBW) bis zum 29. Juni sechsmal donnerstags an der frischen Luft etwas für die Gesundheit zu tun. Das Herz-Kreislauf-System wird aktiviert, die Muskulatur gestärkt und die Beweglichkeit und Koordination trainiert.

„Die Teilnehmer müssen keinen Sport betrieben haben, jeder kann mitmachen, einfach vorbeikommen“, betont Simon Tsotsalas vom Kreissportbund die Niedrigschwelligkeit des kostenlosen Angebots. Nur wer sich seit vielen Jahren nicht bewegt hat, sollte vorher erst einmal einen Arzt zu Rate ziehen.

„Das Wetter sollte passen und es muss sich herumsprechen“, weiß Tsotsalas. Er hat bereits positive Erfahrungen mit einem ähnlichen Angebot im Zuge des landesweiten Programms „Bewegt älter werden“ im Neandertal gesammelt. Dort machten acht bis zehn Ältere regelmäßig mit.

Der Wetterbericht verheißt Gutes für den Start des Fitnesstrainings an den bislang eher von Jüngeren frequentierten Geräten In den Banden: Bei 13 Grad soll es heiter und trocken werden. Dazu weht ein nur schwacher Wind.

Zur Verfügung stehen unter anderem Stepper, Walker, Ergometer, Twister und Armtrainer. Außerdem werden Hanteln, Gymstick sowie Gummibänder zur Verfügung gestellt. „Bis zu 30 Leute gleichzeitig können mitmachen“, versichert Tsotsalas.

Die Teilnehmer sollten bequeme Kleidung tragen und Getränke mitbringen. Im Anschluss an den Sport können die neu gewonnen Kontakte bei einem gemeinsamen Café-Besuch vertieft werden. HBA

