Freibadsaison: Im Nevigeser Panoramabad erfrischten sich rund 94 000 Badegäste.

Velbert . (HBA) Viele Tage mit mehr als 30 Grad Celsius, die hohen Temperaturen des Sommers 2018 bescherten den Velberter Freibädern wesentlich mehr Besucher als in den vergangenen Jahren. Die Stadtwerke als Betreiber der Bäder ziehen eine Rekordbilanz zum Abschluss der Saison.

Als Sommer des Jahrzehnts, schlägt 2018 mit bisher 750 Sonnenstunden alle Sommer der jüngeren Vergangenheit. Entsprechend hoch war der Andrang in den Freibädern der Schlossstadt. „Mit unserem Wellen-Freibad am Wiesenweg in Neviges haben wir in der Bäderlandschaft der Region ein Alleinstellungsmerkmal, was uns bereits sehr gute Besucherzahlen verschafft. Doch ein Sommer wie dieser lässt die Anzahl der Gäste natürlich in die Höhe schnellen. Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Bert Gruber, Vertriebsleiter der Stadtwerke Velbert. Alleine in den Sommerferien kamen 54 830 Gäste in das Panoramabad in Neviges. Im Parkbad in Velbert-Mitte, das auch über ein Außenbecken verfügt waren es 26 405. Im Vergleich dazu die Zahlen aus denSommerferien des vergangenenJahres: 17 948 Gäste im Panoramabad und 17 980 im Parkbad.

Insgesamt hatte in dieser Freibadsaison das Panoramabad 93 363 Gäste, ein Vielfaches mehr als im Jahr 2017. Da waren es gerade mal um die 55 000. „An den Hitzesommer von 2003 kommen wir jedoch nicht heran“ meint Gruber weiter, „damals waren während der Freibad-Saison fast 150 000 Gäste im Panoramabad.