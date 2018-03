An der Freien Aktiven Schule entscheiden die Schüler selbst, was sie jeden Tag machen wollen. Und sie entscheiden sich erstaunlich oft für das Lernen.

Wülfrath. Wenn Carolina keine Lust auf Englisch hat, lässt sie es einfach bleiben. Lieber in den Bewegungsraum – toben, klettern, Höhle bauen. Oder sie arbeitet an ihrem eigenen Projekt: Mit ihrer Freundin Liv alle Kulissen aus den Harry-Potter-Filmen nachbauen. Das könnte sie den ganzen Tag machen. Und Mathe und Deutsch Deutsch sein lassen. Macht sie aber nicht. Carolina, Liv und Moritz gehen in die Grundschule der Freien Aktiven Schule Wülfrath (FASW). Dort läuft ein Schultag anders ab, als an gewöhnlichen Schulen. Die Schüler haben keinen Stundenplan, sondern entscheiden selbstständig, was sie wann machen wollen. Es gibt nahezu keinen Frontalunterricht – die Schüler können sich selbst Lernmaterial nehmen, alleine daran arbeiten und – wenn nötig – einen Lehrer um Hilfe bitten.

In der „Schatzkammer“ lässt es sich konzentriert arbeiten

Auch wenn die drei Viertklässler am liebsten im Bewegungsraum sind, gehen sie heute zuerst in die „Schatzkammer“. Sie ziehen sich in einen der kleineren Nebenräume zurück. Dort lässt es sich ruhig und konzentriert arbeiten. Moritz nimmt sich verschiedene Satzanfänge vor. „Eigentlich mache ich am liebsten Mathe“, sagt er. Aber das hier gehöre eben auch dazu. Liv hat sich zwei Schachteln mit verschiedenen Wörtern geholt. Es geht darum, diese ihren Wortarten zuzuordnen. „Was ist denn ein Numeral?“, fragt sie in die Runde. Moritz und Carolina zucken mit den Schultern. Also geht Liv in den großen Raum und fragt eine Lehrerin. Sie kommt zurück. „Ein Zahlwort.“ Carolina übt währenddessen das große Einmaleins am Rechenschieber.

Wer selbst entscheiden kann, was er lernen und woran er arbeiten will, tut das auch lieber. Das ist das Prinzip der Freien Aktiven Schule. Auch Ehrlichkeit ist eine wichtige Grundlage: Wenn einen etwas nicht interessiert, macht er es eben nicht – einfach gesprochen. Aber führt das nicht dazu, dass bestimmte Dinge gar nicht mehr gemacht werden? „Nein“, sagt Schulleiter Robert Freitag. Denn die Schüler verstehen, dass bestimmte Dinge wichtig sind. Dabei lernen sie aber nicht nur den Schulstoff, sondern sich auch selbst kennen. Was liegt mir besonders? Wann lerne ich am besten? Und wie?

Mentoren sprechen mit Schülern über Aufgaben und Übungen

Bei der Auswahl des Stoffs helfen Mentoren. Am Anfang jeder Woche überlegen sie in einem Gespräch mit den Schülern, wie Ziele erreicht und welche Aufgaben und Übungen dafür nötig sind. Was die Schüler dann im Laufe der Woche machen, bleibt ihnen überlassen. Die FASW besuchen aktuell etwa 325 Schüler: 225 die Gesamtschule, 100 die Grundschule. Die Schule ist inklusiv – auch Kinder mit Behinderung sind dabei. Die Schüler können verschiedene Abschlüsse bis hin zum Abitur machen.