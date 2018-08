Für viele Jungen und Mädchen ist es ein Traum, einmal selbst hinter dem Steuer eines Fahrzeugs zu sitzen. Im Landrover Experience Center wird er wahr.

Wülfrath. Mit zwölf wollte er unbedingt mit dem Auto fahren. Um auf dem Verkehrsübungsplatz ein paar Runden drehen zu dürfen, hätte er damals zwei Jahre älter sein müssen. Als er gerade seinen 14. Geburtstag gefeiert hatte, wurden dort die Regeln geändert und das begleitete Fahren erst ab 15 Jahren erlaubt. Und nun ist er 15 und man muss noch ein Jahr älter sein, um auf dem Übungsplatz ins Auto steigen zu dürfen. Das wiederum wollten sich Joshuas Eltern nicht mehr länger mit ansehen. Sie schenkten ihrem Sohn und seiner Zwillingsschwester Tamara eine Abenteuertour auf dem Gelände des Landrover Experience Centers.

Gemeinsam mit ihrer Freundin Clara saßen die beiden nun zum ersten Mal hinterm Steuer des Landrover Discovery, der fürs sogenannte Kinderfahrtraining als Fahrschulwagen ausgestattet ist. Im Notfall hätte Sascha Herweg, der an diesem Tag als Instruktor mit im Wagen saß, also eingreifen können auf den Schotterpisten des ehemaligen Steinbruchs.

Lampenfieber? Feuchte Hände? Angst? Von all dem war nicht viel zu spüren, als die Drei ihre ersten Runden drehten. „Die erste Bremsung ist immer spektakulär“, erzählt Sascha Herweg von seinen Erfahrungen mit Elf- bis 17-Jährigen am Steuer. Es sei ganz normal, dass das Gefühl für die Bremse fehle – und deshalb werde da anfangs ordentlich draufgetreten.

Am schwierigsten sei es, wenn die Eltern mit im Auto sitzen. Dann kommen auch schon mal Anweisungen von der Rückbank oder ein paar klare Ansagen vom Vater an den Sohn.

„Das muss man möglichst diplomatisch in Grenzen halten“, sagt Sascha Herweg schmunzelnd. Er ist einer von wenigen Instruktoren, die auf der Strecke mit Kindern unterwegs sind. „Das Unerwartete kann schnell eintreten. Man muss sich schon ziemlich konzentrieren“, weiß er. Das jedoch sei beim Erwachsenenfahrtraining zuweilen nicht anders.

Gerne erzählt er dann die Geschichte von der Dame, die am Abhang mit 110 Prozent Gefälle unvermittelt auf die Kupplung getreten ist. Damit wird quasi die automatische Bremshilfe außer Kraft gesetzt und der Defender sei damals einfach in vollen Tempo runtergerauscht. Hinten drin die Tochter, die der Mutter zurief: „Ich wusste doch, dass du das nicht kannst.“ Die Schrecksekunde sei Gott sei dank schnell vorbei gewesen und am Ende stiegen alle begeistert aus dem Auto.

Das war auch bei Joshua, Tamara und Clara so. Die Drei verzogen am Abhang keine Miene. Und auch in der Schräglage und im Wassergraben lief alles perfekt. „Die waren recht flott unterwegs. Da musste ich zwischendurch schon mal auf die Bremse gehen“, ließ Instruktor Sascha Herweg die Tour gegen Ende an sich vorüberziehen.

Zum Schluss geht’s übrigens meistens über die hölzerne Brücke. Oben angelangt werden die Scheiben runtergelassen und die Eltern dürfen die Kamera zücken. Ein beliebtes Motiv. Ach ja, die Selfiestange wird dazu auch schon mal im Kofferraum verstaut. Diesmal allerdings ging es auch ohne.