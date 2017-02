Helfer für Dreck-weg-Tag gesucht

Für die Aktion am Samstag, 18. März, haben sich schon jetzt mehr als 300 Freiwillige angemeldet. Täglich kommen neue hinzu.

Wülfrath. Die Einladungen zum Wülfrather Dreck-weg-Tag sind erst seit zwei Wochen raus und schon haben sich 334 Personen angemeldet. Die Organisatorin des Aktionstages, Ulrike Eberle, freut sich über die positive Resonanz. Täglich gehen bei ihr die Anmeldungen ein, telefonisch oder per E-Mail. „Im vergangenen Jahr gab es auf den Abfallberatungsseiten ein Online-Formular für den Aktionstag. Das wurde nur sehr wenig genutzt und hat zusätzliche Kosten bei geringer Nutzung verursacht. Deshalb möchten wir in diesem Jahr auf die Online-Anmeldung per Knopfdruck verzichten“, so die Organisatorin. „Die meisten Leute nehmen lieber persönlich Kontakt zu mir auf, um ihr Einsatzgebiet abzustimmen und Fragen zu stellen“.

Zahlreiche Gruppen haben schon ihre Mitarbeit zugesagt

Ihre tatkräftige Unterstützung haben bisher zugesagt: Parkschule, SPD Wülfrath mit Kerstin Griese und Volker Münchow, Freiwillige Feuerwehr, Kita Düsseler Tor, Kita „Stadtspatzen“, Die Grünen, Wülfrather Gruppe, Verein „Neue Wege e.V.“, Flüchtlingsberatung der Stadt Wülfrath, THW-Jugend, CDU Wülfrath, Grundschule Lindenstraße, Wülfrather Familien, Team städtischer Friedhof und Baubetriebshof.

Es haben sich auch zwei neue Gruppen angemeldet: die Kita des Deutschen Roten Kreuzes In den Eschen und der Turnerbund Wülfrath mit seiner Handballabteilung. Die ersten Meldungen von Sponsoren liegen ebenfalls vor: KDM GmbH (Komposterde für die Pflanzaktion), Kreissparkasse Düsseldorf (Arbeitsmaterial), Evangelische Stiftung Hephata, Gärtnerei Benninghof (500 Pflanzen) und eine Geldspende eines Wülfrather Unternehmens.

„Machen Sie mit beim großen Wülfrather Dreck-weg-Tag. Jede Mithilfe zählt“, ruft Ulrike Eberle weitere Gruppen oder Einzelpersonen auf, am 18. März die Ärmel hochzukrempeln und sich am gemeinsamen Cityputz zu beteiligen. „In der Gruppe macht es so richtig viel Spaß. Je mehr mitmachen, desto besser wird das Thema Sauberkeit ins öffentliche Bewusstsein getragen.“ In den Kitas und Schulen wird der Aktionstag zum Anlass genommen, das verantwortungsvolle Verhalten mit der Umwelt und das Thema „Littering“ (zunehmende Unsitte, Abfälle im öffentlichen Raum achtlos wegzuwerfen oder liegenzulassen, ohne die dafür vorgesehenen Abfalleimer oder Papierkörbe zu benutzen) zu thematisieren und richtiges Verhalten aufzuzeigen. Die Erzieher, Lehrer, Gruppenleiter in den Vereinen oder anderen Einrichtungen sind die Multiplikatoren, die das Ziel einer sauberen Stadt und intakten Umwelt weitertragen.

Alle Freiwilligen werden mit Arbeitshandschuhen, Kappen, Warnwesten und Abfallsäcken ausgestattet – und los geht’s. Von 10 bis 12 Uhr werden die Abfälle von den Straßenrändern, Gehwegen, Plätzen und in den städtischen Anlagen eingesammelt. Danach sind alle Aktiven zum Mittagessen mit Musik in der Fahrzeughalle des Baubetriebshofes hinter der Feuerwehr eingeladen. Anmeldung an die Organisatorin Ulrike Eberle: Telefon 02058/18277 oder per E-Mail. Red

u.eberle@stadt.wuelfrath.de

