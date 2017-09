Die Mitglieder des BV Hardenberg nutzten den monatlichen Gesprächstreff, um ihrem Ärger über Leerstandsmanagement Luft zu machen.

Neviges. Ungewöhnlich viele Mitglieder kamen zum monatlichen Gesprächstreff des Bürgervereines Hardenberg-Neviges. Es ging um das leidige Thema Leerstände, zu dem Olaf Knauer von Velbert Marketing und Wilfried Löbbert von der Wirtschaftsförderung Stellung nehmen sollten. Letzterer ließ sich wegen Krankheit entschuldigen. „Dazu habe ich meine eigene Meinung“, bemerkte ein etwas verstimmter Vorsitzender August-Friedrich Tonscheid.

„Wie krieg ich die Leute in die Stadt? Durch spezielle Angebote, durch Sauberkeit, eine wunderbare Gastronomie und kulturelle Sachen – das Einkaufen nehme ich als ,Add on’ so nebenbei mit.“

Olaf Knauer, Velbert Marketing

„Neviges als Wallfahrtsstadt, dazu Wandern, Schloss Hardenberg und das gesellschaftliche Leben, das alles wird vernetzt entwickelt“, so Olaf Knauer zu der Konzeption des integrierten Handlungskonzeptes, dessen Projekte und Maßnahmen bald den politischen Gremien vorgestellt werden.

Bevor der Referent auf die Details des Leerstandsmanagements zu sprechen kam, erläuterte er die Zukunft der Innenstädte: „Die Leute gehen nicht dahin um einzukaufen, sondern, weil sie Freizeit haben, alles andere kann ich schnell mal einkaufen. Wie krieg ich die Leute in die Stadt? Durch spezielle Angebote, durch Sauberkeit, eine wunderbare Gastronomie und kulturelle Sachen – das Einkaufen nehme ich als ,Add on’ so nebenbei mit.“ Knauer räumte ein, dass ein Brautmodengeschäft und Hörgeräteladen nicht das ist, was sich die Nevigeser wünschen. „Aber es ist ein Zeichen, dass sich Neviges nicht so stark im Abwärtstrend befindet.“

Knauer konnte kein Datum nennen, wann der Discounter Netto sein Geschäft im ehemaligen Rewe-Laden eröffnet. „Die Vermieterseite hat zugestimmt, jetzt muss sich nur noch Netto entscheiden. Auch bei Rossmann ist man mit Interessenten im Gespräch.“

Die Erhebung der freien Ladenlokale, die Ansprache der Eigentümer, die teilweise sehr alt sind oder außerhalb leben, sind Aufgaben des Leerstandsmanagements und schwierig. „Eigentümer können darüber ihre Immobilien vermarkten. Doch häufig spielen sie nicht so richtig mit, große Ketten du Dienstleister sind schwer zu vermitteln“, so Knauer.

„Wo ist das Leerstandsmanagement?“, fragte ein erstaunter Zuhörer und Besitzer dreier Ladenlokale. „Ich habe in 14 Jahren noch nie Unterstützung erlebt.“ Thomas Bellers wurde noch deutlicher: „Seit 20 Jahren hat Herr Löbbert hier nichts getan.“ Der Apotheker und Vorsitzende der Werbegemeinschaft Neviges wünscht sich eine Professionalisierung der städtischen Akquise und fügte hinzu, dass die großen Zentren die Innenstadt kaputtmachen.