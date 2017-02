Wülfrath. In der Zeit vom 25. Dezember bis zum Dienstagabend 18 Uhr wurde an der Marienburger Straße ein Motorrad gestohlen. Unbekannte gelangten auf bisher noch unbekannte Art in eine verschlossene Garage eines Garagenhofes, in welcher eine schwarze Harley-Davidson FXST überwinterte.

Wie der oder die bislang unbekannten Diebe die schwere Maschine starten und wegfahren oder abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von der schwarzen FXT Softail mit dem amtlichen Kennzeichen D-OD14. Der Wert der knapp 23 Jahre alten, jedoch umfangreich umgebauten und restaurierten Harley-Davidson, soll nach einem vorliegenden Wertgutachten 35.000 Euro betragen.

Bisher liegen der Polizei noch keine Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des Motorrades vor. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Wülfrather Polizei wurden eingeleitet, Motorrad und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten schwarzen Harley-Davidson FXST Softail, nimmt die Polizei in Wülfrath unter der Rufnummer 02058 / 9200-6180 jederzeit entgegen.

Anzeige