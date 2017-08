Bei der Landesverbandsmeisterschaft landeten 13 weitere Aktive und ein Team in den Top Ten.

Neviges. Die 14 Jahre alte Alina Schulz, die im September für den Hardenberger Schützenverein an den Deutschen Meisterschaften in Bayern teilnehmen wird (die WZ berichtete), war die jüngste von 17 Aktiven des Vereins, die nun an der Landesverbandsmeisterschaft teilgenommen haben. Alina Schulz war mit dem Luftgewehr in der Schülerinnenklasse angetreten und erreichte mit 182 Ringen den zehnten Platz. Das ist vor allem deswegen beachtlich, weil sie erst seit einem Jahr Schießsport betreibt.

Alexander Hufnagl war der erfolgreichste Hardenberger

Der erfolgreichste Schütze des Hardenberger SV war Alexander Hufnagl. Er wurde in der Disziplin KK-Sportpistole mit 568 Ringen Landesverbandsmeister und in der Disziplin Sportrevolver 357 Magnum mit 388 Ringen ebenfalls Landesverbandsmeister – und das mit einem neuen Landesrekord. Alexander Hufnagel qualifizierte sich damit für die Deutschen Meisterschaften, für die er sich auch in den Disziplinen Standardpistole, Zentralfeuerpistole, Sportpistole 45 ACP und Sportrevolver 44 Magnum bereits qualifiziert hat. Ebenfalls qualifiziert waren Norbert Maaß in der Disziplin Luftpistole aufgelegt und Stefan Brückmann mit der Perkussionspistole.

Insgesamt hatten die 17 Schützen des Hardenberger SV 46 Starts in 16 verschiedenen Disziplinen.

Die Top-Ten-Platzierungen im Einzelnen:

Standardpistole Alt: Alexander Hufnagl, 7. Platz mit 533 Ringen. Zentralfeuerpistole Alt: Alexander Hufnagl, 10. Platz mit 544 Ringen. Luftgewehr Schülerinnen: Alina Schulz, 10. Platz mit 182 Ringen. Luftgewehr Juniorinnen B: Vivien Kramm, 7. Platz mit 370 Ringen. KK-Sportpistole Senioren A: Alexander Hufnagl, 1. Platz mit 568 Ringen. Luftpistole aufgelegt Senioren B: Norbert Maaß, 4. Platz mit 302,1 Ringen. Perkussionspistole Alt: Stefan Brückmann, 3. Platz mit 136 Ringen. Perkussionspistole Senioren: Alexander Hufnagl, 6. Platz mit 133 Ringen. Perkussionsrevolver Herren: Andreas Michalschyk, 7. Platz mit 105 Ringen. Sportpistole 9 mm Luger Senioren: Alexander Hufnagl, 6. Platz mit 373 Ringen. Sportpistole 45 ACP Senioren: Alexander Hufnagl, 5. Platz mit 382 Ringen. Sportrevolver 357 Magnum Senioren: Alexander Hufnagl, 1. Platz mit 388 Ringen. Sportrevolver 44 Magnum Senioren: Alexander Hufnagl, 3. Platz mit 370 Ringen, Hartmut Maaß, 9. Platz mit 356 Ringen.

Mannschaft Standardpistole (Hufnagl, Michalschyk und Hoga): 7. Platz mit 1568 Ringen. Mannschaft KK-Sportpistole (Hufnagl, Hünerfeld und Muthmann): 4. Platz mit 1590 Ringen. Mannschaft Perkussionspistole (Rades, Brückmann und Hufnagl): 8. Platz mit 381 Ringen.

Die Mannschaft Hufnagl, Maaß und Wüst war gleich dreimal am Start: Sie erreichte in der Disziplin Sportpistole 45 ACP mit 1062 Ringen den 9. Platz, in der Disziplin Sportrevolver 357 Magnum mit 1093 Ringen den 6. Platz und in der Disziplin Sportrevolver 44 Magnum mit 1077 Ringen den 5. Platz.

