Die Aktion am Samstag soll über die Arbeiten Am Offers informieren.

Velbert. Um ihre Kunden und Gäste auf die Baustelle auf dem Platz Am Offers einzustimmen, haben sich Einzelhändler und Gastronomen in der Nachbarschaft des Platzes für eine besondere Aktion zusammengeschlossen: Sie organisieren für den kommenden Samstag, 1. Juli, in der Zeit von 12 bis 16 Uhr das Baustellen-Picknick auf und neben dem Offers.

Die Besucher der Innenstadt sind eingeladen, an einem der vielen dekorierten Tische, die entlang der Friedrichstraße zwischen der Sternberg und Bahnhofstraße aufgebaut werden, Platz zu nehmen. Die Gastronomen bieten Tapas, Antipasti, Fingerfood sowie Getränke zu Probierpreisen an. Die Einzelhändler laden außerdem zu Kaffee und Kuchen ein. Wer sich seinen Picknickkorb selbst mitbringt, ist ebenfalls eingeladen, sich an einen der Tische zu setzen.

Innenstadtbüro informiert über Projekt der Stadtentwicklung

Für Unterhaltung sorgen Straßenmusiker, die durch die Fußgängerzone ziehen. Auf die Kinder warten tolle Aktionen zum Mitmachen, wie etwa eine Kinderbaustelle, Luftballons und Kinderschminken. Im Innenstadtbüro, Friedrichstraße 127, können sich Interessierte über die einzelnen Projekte der Velberter Innenstadtentwicklung informieren. Einige Einzelhändler warten zudem mit Baustellenrabatten auf. Wer Zeit und Lust zum Stöbern mitbringt, findet mit ein bisschen Glück einen der drei Pflastersteine des Platzes Am Offers. Die Steine sind in drei Geschäften in die Dekoration „eingebaut“. Wer einen Stein findet, erhält einen Gutschein im Wert von 50 Euro.

Bei dem Baustellen-Picknick handelt es sich um eine Aktion der Arbeitsgruppe Baustellen-Marketing, einem Zusammenschluss von Geschäftsleuten. Unterstützt wird es vom Innenstadt-Management der Stadt, dem Stadtmarketing und von den Technischen Betrieben Velbert.

Gemeinsam haben die Vertreter dieser beteiligten Gruppen in mehreren Gesprächen verschiedene Aktionen geplant, um für die Besucher der Velberter City die Baustellenzeit so angenehm wie möglich zu gestalten. HBA

