34 gemeinnützige Einrichtungen profitieren vom PS-Los-Sparen.

Velbert. Das Verein Rollkunstlauf-Team-Velbert erlebt derzeit einen regelrechten Boom: Innerhalb eines halben Jahres hat sich die Zahl der dort Rollschuh laufenden Kinder verdoppelt, und ein Ende der Begeisterung ist nicht abzusehen. Leider ist das Vereins-Equipment nicht im gleichen Maß und Tempo mitgewachsen. Es fehlte unter anderem an Leihrollschuhen, auf denen die Neulinge erst einmal ausprobieren können, ob dieser Sport für sie das Zeug zum neuen Lieblingshobby hat.

Inzwischen konnte der Rollschuhschrank aufgefüllt werden – ermöglicht durch eine Spende der Sparkasse HRV aus dem Zweckertrag des PS-Los-Sparens. Damit ist das Rollkunstlauf-Team eine von 34 gemeinnützigen Einrichtungen im Stadtgebiet, die sich jetzt über eine solche Zuwendung freuen können.

Insgesamt waren 110 460 Euro im Spendentopf enthalten

Am Freitag nahmen die Vertreter der geförderten Vereine ihre Spendenzusagen an der Velberter Hauptfiliale der Sparkasse entgegen. Vorstand Jörg Buschmann konnte insgesamt 110 460 Euro aus dem Spendentopf übergeben. Im März hatte es bereits einen ersten Termin gegeben, bei dem 40 Vereine in den Genuss von zusammen 103 000 Euro kamen (die WZ berichtete).

Auch dieses Mal stellten die Vereinsvertreter bei der Übergabe ihre Institution kurz vor und verrieten, für welche Vorhaben sie überhaupt eine Spende beantragt hatten. Dabei wurde einmal mehr klar, wie vielseitig das gemeinnützige Engagement in Velbert aufgestellt ist. Unter den geförderten Institutionen sind Kitas und Schulen ebenso vertreten wie Sportvereine, Chöre und soziale Einrichtungen.

In vielen Fällen sind es ganz alltägliche Dinge, die mit den Spenden finanziert werden – Möbel, Computer, Noten oder Spiel- und Sportgeräte. So konnte beispielsweise der Stadtteiltreff der Awo in Neviges neue Küchengeräte anschaffen, der Frauenchor Neviges neue Chorkleidung und Noten und das 1. Fanfarencorps Neviges wurde zum 60. Geburtstag mit einer Beihilfe für neue Uniformen bedacht.

Die Ausschüttung hilft, Velberter Vereine zu erhalten

Zudem freut sich der CVJM Neviges über neue Tische und Stühle für den Jugendkeller „Eckstein“. Der Motor-Sport-Club Neviges-Tönisheide konnte in Slalomkarts fürs regelmäßige Training investieren. Der katholischen Sonnenschule an der Gothestraße wurden 30 Tablet-PCs ermöglicht.

Alles in allem ist die PS-Zweckertragsausschüttung ein wichtiger Beitrag, die Velberter Vereinslandschaft in ihrer Vielfalt zu erhalten und zu stärken. HBA

